María Patiño, muy crítica con Chelo García Cortés en ‘Ni que fuéramos’: «Es muy difícil trabajar así»

Ni que fuéramos shhh sigue luchando cada tarde por hacerse un hueco entre los programas de las grandes cadenas, aunque por el momento sigue estancado en el 2 % de share, muy lejos de Y ahora Sonsoles y TardeAR, que mantienen una interesante lucha cada día por el liderato. La tarde del jueves 21 de noviembre ha estado marcada por el aniversario de la entrada de Isabel Pantoja en prisión, una noticia que sigue todavía en la actualidad impactando cuando se recuerda. Ese ha sido el motivo de la discusión entre María Patiño, presentadora del espacio de Ten TV, y Chelo García-Cortés, colaboradora habitual del programa. En los años previos a su detención y posterior condena, Chelo era amiga de la cantante, por lo que todos los presentes querían saber su opinión y los recuerdos que tenía de esa etapa de su vida.

La catalana, tan prudente como siempre, comenzó a molestarse cuando le preguntaron en qué momento comenzó a pensar que su amiga era culpable de los delitos de blanqueo y apropiación por los que fue condenada. En mitad de la discusión han tenido que hacer un corte para publicidad, pero ese descanso no ha servido para calmar los ánimos, ya que todo ha seguido tra la pausa. «No sé si te pasa algo y te podemos ayudar, o yo te puedo ayudar concretamente, porque últimamente siento que estás irascible, que te molesta cualquier pregunta mía, que te sientes juzgada constantemente», le ha reprochado Patiño a su compañera. «Me siento mal porque te quiero. No sé cómo hacerlo mejor para ayudarte (…) Cada vez que yo toco algo siento como que te estoy jodiendo la vida», ha seguido María Patiño.

Chelo, que hace años que rompió su relación con la tonadillera y solo volvieron a cruzar sus caminos gracias a Supervivientes, ha querido dejar claro que le ha costado mucho aceptar que durante años ha vivido engañada por la actitud de la que un día fue su amiga.

Eso sí, ha querido que Patiño supiese que no era su culpa que su actitud fuese así: «Tú no eres la responsable (…) Tú, que me conoces, sabes perfectamente que soy excesivamente tonta o excesivamente buena respecto a los amigos… He estado mucho tiempo equivocada respecto a Isabel Pantoja. Mucho. Durante muchos años, tanto tú como Gemma intentasteis abrirme los ojos, y yo quería resistirme a creer que Isabel era capaz de todo aquello de lo que fue capaz», le ha reconocido.

María Patiño, lejos de comprender a su compañera y dejar estar, ha seguido presionando a Chelo. «Trabajar así es muy complicado. Siento que estás incomoda, con la lágrima en el ojo cada cinco minutos y yo me siento desbordada porque no sé cómo ayudarte», le ha insistido.

El verdadero problema de Chelo García-Cortés

Pese a su fama de duro y frío, Kiko Matamoros es uno de los más queridos entre sus compañeros de Sálvame y Ni que fuéramos shhh, siendo el que media en muchas de las peleas. En este caso se ha dado cuenta enseguida de que la periodista catalana estaba con el ánimo por los suelos y antes de arrancar el programa ha hablado con ella para intentar darle fuerza, lo que ha provocado que ella se desmoronase.

Con lágrimas en los ojos ha querido explicar que todo lo sucedido no tiene que ver ni con Isabel Pantoja ni con sus compañeros de programa, ya que se trata de un problema personal por el que está atravesando. «A lo mejor necesito unas vacaciones», ha querido zanjar, pero sus compañeros le han reprochado que apenas trabaja y que debería mantener su ritmo para poder cumplir con sus deudas, una curiosa manera de animar a una amiga.