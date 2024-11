María Patiño pide perdón en ‘Ni que fuéramos’ tras un «momento tenso y desafortunado» en plató

La guerra entre Víctor Sandoval y Marta Riesco es total, tanto que el miércoles 13 de noviembre se vivió una situación que se fue completamente de la manos a Javier de Hoyos y Belén Esteban, que esa tarde tuvieron que ejercer de presentadores ante la ausencia de María Patiño. Un comentario machista de Sandoval a su compañera de plató encendió la mecha para que la discusión acabase entre insultos, peticiones de disculpas e incluso amenazas de abandonar el programa para siempre. Lejos de reconocer su patinazo, el amigo de Alaska no dudó en provocar más y pedir disculpas solo a los espectadores, dejando a la ex de Antonio David Flores fuera de ellas, lo que la enfureció más. Patiño, que no estaba en plató por enfermedad, ha tenido que dar explicaciones por lo sucedido en su regreso a su puesto de trabajo una vez que ya se encuentra mejor.

Aunque no estaba presenta, la presentadora sí que estaba pendiente de lo que sucedía en el plató, por lo que no dudaba en reaccionar desde la red social X (antes conocida como Twitter). «Banalizar palabras como agresividad, banalizar la justificación del maltrato y las enfermedades mentales me produce rechazo», escribía la gallega, una manera de no condenar las palabras de Sandoval de forma clara y provocando más enfado todavía en Riesco. «Madre mía…al final tendré yo la culpa. A mi me produce. rechazo que no condenéis lo que hizo ayer vuestro amigo solo por ser vuestro amigo», le ha recriminado ella en una discusión que se mantenía en las redes. La culpa de todo esto fue el comentario de Víctor, que en mitad de lo que debía ser un momento divertido le dijo a su compañera la frase: «Por mujeres como tú los hombres tienen problemas», una clara alusión a su relación con Antonio David y a su tormentosa ruptura.

Marta ha insistido en seguir pidiendo a todos sus compañeros de Ni que fuéramos shhh que no solo pidan disculpas, ya que cree que también tienen que afear las palabras de Víctor, pero eso no ha llegado. Según su versión, todo se debe a que la mayor parte del equipo son amigos desde hace años y solo tratan de protegerle haga lo que haga.

«Que la presentadora del programa en el que trabajo diga esto , solo porque soy yo la que le faltó el respeto y su amigo el que dijo y actuó así, dice mucho de cómo me siento. ¡Qué diferencia si hubiese sido al revés o a otra persona!», le ha recriminado también en redes sociales.

Ya de vuelta al trabajo, María Patiño ha querido comenzar la edición del jueves del programa de Ten TV abordando este asunto. «En este plató se vivió un momento tenso y desafortunado. Un momento complicado y con el que no nos sentimos identificados, ni la gente que trabaja delante de las cámaras ni el equipo que está detrás», ha comenzado diciendo.

«El espíritu de Ni que fuéramos no es este. Los errores se comenten, se asumen y se piden disculpas, porque ustedes se lo merecen. Nuestra única finalidad es que ustedes se entretengan, porque al final la realidad de la vida es mucho más dura fuera de estas cuatro paredes», ha seguido diciendo mirando a cámara.

«Les prometo que todos vamos a intentar que durante estas cuatro horas ustedes se diviertan», de esta manera ha zanjado este asunto, pero sin nombrar a los implicados.