Pablo Sebastián acudió el pasado miércoles, 28 de agosto, al cumpleaños del periodista Álex Álvarez, celebrado en el Bingo Las Vegas de Madrid. Allí, como no podía ser de otra manera, atendió a los medios de comunicación encargados de cubrir el evento y, más allá de comentar temas actuales como su relación con Maite Galdeano, se lanzó a recordar a uno de sus ‘enemigos’ más recordados: José Manuel Parada.

Un inesperado dardo

En el marco de esta cita, el músico hizo gala de su habitual sentido del humor y, cuando fue preguntado por José Manuel Parada no dudó en responder a los reporteros que cubrían el citado evento en la capital. En el contexto de una conversación en la que le preguntan sobre Sancho Gracia, dado que el caso de su nieto Daniel Sancho está de actualidad, Pablo Sebastián se pronunció de una particular manera.

Pablo Sebastián, posando ante los medios. (Foto: Gtres)

«Yo he trabajado con Parada que más o menos la pena de muerte le queda pequeña. No, pobre hombre, no», dijo en un primer momento, entre risas. «Yo los años que he trabajado con Parada, sin embargo, hemos terminado como el culo. Cada uno hemos terminado por un lado. O sea, que a veces te toca el odio sin darte cuenta», añadió. «A lo mejor, algún día nos amigamos», insistió.

Una enemistad pública

Estas declaraciones de Pablo Sebastián llegan un año después de que anunciaran su reconciliación tras años enemistados. En su día, José Manuel parada y Pablo Sebastian, presentador y pianista de Cine de barrio, respectivamente, formaron una de las parejas de la también conocida como caja mágica más reconocidas. Sin embargo, la complicidad que tenían un día se rompió. Motivo por el que estuvieron distanciados dos décadas.

José Manuel Parada, en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Su relación no terminó bien después de que el músico tomara la decisión de abandonar el espacio de La 1. Sin embargo, el programa Fiesta mostró reconciliación el domingo 16 de julio de 2023. Ambos se reencontraron en el funeral de Carmen Sevilla, que había tenido lugar días antes. Escenario en el que hablaron sobre lo ocurrido años atrás. Parada que estaba en el plató en ese momento aseguró que no guardaba rencor al que había sido su compañero de escena durante tanto tiempo.

El origen de su enemistad

«Lo contraté porque era un muy buen pianista y me sentía orgulloso de lo bien que tocaba el piano. Es la relación que teníamos, de trabajo. Nunca hemos sido amigos. Nunca hemos quedado para cenar, ni para ir al cine, ni para irnos de vacaciones», explicó Parada en Fiesta sobre el origen de su distanciamiento con el pianista. «Se enfadó él porque llegó un momento en el que le ofrecieron un contrato interesante en esta cadena, en Crónicas marcianas, y él creyó que iba a tener un éxito grande. Era incompatible trabajar en TVE y en Telecinco a la vez», añadió.

Parada continuó relatando este episodio que tantos titulares ha generado en el papel couché. Finalmente, Pablo Sebastián tomó la decisión de irse al late show. «Nosotros no pudimos mejorar la oferta. Se fue y yo busqué a otra persona para tocar el piano. Cuando se le acabó el contrato con Telecinco, dijo que quería volver a Cine de barrio y nosotros teníamos este puesto ya ocupado. Ahí empezó la desavenencia. Me echó la culpa a mí… A veces comentó que yo le pagaba mal cuando yo no era quien le pagaba», comentó sobre lo ocurrido.