La Resistencia ha vuelto con más fuerza que nunca. Fue el pasado lunes cuando el programa de David Broncano arrancó con su sexta temporada, una edición que, por el momento, ha contado con algunos de los invitados más top de la actualidad. Sin embargo, esta primera semana en antena no ha destacado precisamente por los rostros conocidos, sino por un presunto retoque estético de Grison, uno de los colaboradores del espacio televisivo, y una aparición estelar de Pablo Sebastian.

El primer día que el experto de beat box pisó el plató, Broncano le preguntó qué le había pasado en el rostro. “Me he puesto un poco de ácido hialurónico, pero como me lo he hecho hace poco se irá bajando y asentándose”, confesó el protagonista. Un episodio que dio mucho juego y que, dos días después, volvió a situar a Grison en el ojo del huracán. Con un aspecto aún más preocupante, el colaborador fue claro: “No estoy bien tío, me ha bajado este lado, pero este me ha bajado más. Igual hoy es el primer día que me cojo la baja. No puedo hablar, parezco Marlon Brando”. Al rato, cuando llegó Karra Elejalde, volvió a salir el tema. “Vocaliza, tío, no se te entiende nada”, le espetó el vasco a Grison. Una conversación llena de humor y preocupación a partes iguales que finalizó con el colaborador confesando al director de cine cuánto había invertido en el destrozo: “¿Te lo digo? 6.500 euros”.

Entre broma y broma, Broncano aprovechó la oportunidad para comparar a su compañero con Pablo Sebastian, el conocido pianista de Cine de Barrio. Y es que, si algo caracteriza a La Resistencia, eso es su espontaneidad y originalidad por lo que, aprovechando la broma, el programa de Movistar+ ha querido dar un giro a la historia y contar con la presencia de Pablo, que pese a estar apartado de la televisión, no ha dudado en apuntarse al bombardeo. Después de haber pasado 20 años de la primera pareja de Cine de barrio, es de orgullo que hoy en día todo el mundo siga reconociendo a Pablo Sebastian como si aún formase parte de La 1.

Imitando a Grison con un beat box oxidado y tirando del sentido del humor que tanto le caracteriza, el pianista ha conseguido meterse al público en el bolsillo. “Parecéis padre e hijo”, ha confesado Ricardo Castella entre risas. Sin embargo, aunque el arte de hacer sonidos con la boca no es lo suyo, Pablo Sebastian ha querido demostrar que frente al piano sigue siendo el número uno.

𝗟𝗮 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗚𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻 Nadie vio venir este final a la saga del botox pic.twitter.com/w81d1NX338 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 15, 2022

Aunque ya se especuló que todo era un montaje relacionado con una broma de la temporada pasada, ellos mismos han querido aclarar la situación y confesar que el presunto retoque estético de Griso es, nada más y nada menos, que un gran trabajo de maquillaje por parte del equipo del programa. “La gente que se haya sentido engañada, que os den por culo chavales”, ha zanjado el colaborador con su rostro de nuevo en su sitio.