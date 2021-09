‘La Resistencia’ ha vuelto a la parrilla televisiva por todo lo alto. En la que es su quinta temporada, el programa más irreverente de la televisión ha subido de nivel, cambiando su plató del teatro Arlequín por uno mucho mayor, en el teatro Príncipe Gran Vía. Aitana ha sido una de las invitadas de esta primera semana y junto a ella se ha descubierto que además de en espacio, Broncano y compañía han ganado en presupuesto.

Siempre con el sentido del humor por bandera el presentador planteó un juego de azar a su invitada. La prueba consistía en una ruleta con numerosas secciones en la que, excepto tres casillas, todas las demás estaban vacías. Dos de las ocupadas eran una donación de 1.000 o 5.000 euros (ni siquiera ellos lo tenían muy claro) para la organización benéfica que la cantante eligiese, y la otra un disparo con una pistola taser, un arma de electrochoque. Para conseguir el dinero y librarse del ataque, Aitana tenía tres tiradas en las que, inevitablemente, su mayor miedo era el disparo.

En una de ellas se quedó relativamente cerca de las casillas de donación y propuso al programa subir la apuesta, asegurando que si caían ahí a los 5.000 que ponía el programa ella sumaría otros 5.000. La cosa se fue caldeando y cuando ya solo quedaba una oportunidad un chico del público gritó que él también daría dinero si Aitana conseguía caer en la casilla.

La interrupción llamó la atención de David Broncano, que quiso que le acercasen un micrófono al chico, y la sorpresa llegó cuando el joven propuso que, si lo conseguían, él aportaría 5.000 euros a los 10.000 de Aitana y ‘La Resistencia’ si David Broncano hacía lo propio y redondeaban a 20mil. El teatro rompió en aplausos y el presentador a reír, pero antes de que pudiera negarse Aitana tomó la delantera y plantó, sin dejar lugar al azar, la ruleta en la posición de donación, diciendo que ya habían llegado muy lejos como para no hacerlo.

La polémica de McDonalds

Esta misma semana Aitana ha sido noticia al presentar junto a McDonalds su menú personalizado. «Una CBO con doble de queso, patatas con mucho kétchup, 4 nuggets con barbacoa y un Mini McFlurry de Oreo con caramelo» son los platos favoritos de la artista, que ahora se pueden conseguir bajo el nombre de McAitana por 9.90€.

Aitana explica por qué escogió la hamburguesa CBO para el #McAitana a pesar de ser celíaca (vía @Los40)

pic.twitter.com/Np03BfV2q1 — Aitana 💿 (@desdeissues) September 15, 2021

El problema ha sido que no hace mucho tiempo, la ex de Cepeda compartió con sus fans que le habían detectado celiaquía, por lo que a fecha de hoy no tiene permitido consumir el menú al que da nombre e imagen. Esto le ha convertido en blanco de numerosas críticas a las que ella no ha dudado en contestar con la mayor naturalidad. «Se planteaba lo que he comido toda la vida o lo que ahora voy a tener que pedir. No tiene sentido volver a repetirlo todo, no por repetir, sino porque realmente toda mi vida me he pedido la CBO y yo siento que de verdad ese es mi menú».