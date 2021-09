La cantante Aitana Ocaña vuelve a situarse en el foco mediático tras el revuelo mediático generado por su último trabajo publicitario. La exconcursante de Operación Triunfo ha querido hacer caso omiso a las críticas recibidas tras convertirse en imagen de un menú de comida rápida que posee su nombre ‘McAitana’. Una publicidad que se ha convertido en todo un fenómeno viral para bien y para mal. Si por un lado los fans de la cantante han aplaudido esta novedad profesional ya que, a partir de hoy podrán deleitarse con la comida rápida de su ídolo, en contra de esta vertiente se encuentra la de muchos nutricionistas que han criticado que una estrella de la canción apoye un plato de fast food valorado en 9’90 euros y que está muy lejos de los hábitos de comida saludable con los que se pretende educar a la sociedad, y sobre todo al los más jóvenes.

Así las cosas y lejos de darle la mayor importancia, la cantante de ‘Con la miel en los labios’, ha reaparecido frente a los medios en medio del vendaval mediático para dar la cara por este suculento menú , explicando que contiene todos y cada uno de los ingredientes que más le gustaban desde que era niña: “Yo siempre he pedido la CBO, con las patatas, con el McFlurry y con los nuggets, o sea que ese de verdad mi menú, el que yo pedía”. De este modo, Aitana adelantaba que su nuevo menú tendrá muchos de los componentes del ya clásico de la casa.

Sin embargo el punto más llamativo llegó cuando la novia de Miguel Bernadeau confesaba que recientemente había recibido un diagnóstico médico que impedirá que deguste su propio menú: “Antes de verano me diagnosticaron que soy intolerante al gluten. Ha sido un rollo porque la realidad es que se plantea lo que Aitana ha pedido toda la vida y ahora me voy a tener que pedir la hamburguesa sin gluten”. Un contratiempo que ha preferido no ocultar y que ha intentado tratar con toda naturalidad además de no querer entrar en los asuntos escabrosos acerca de la puesta en cuestión de salubridad del menú que ha amadrinado.

De lo que no tuvo inconveniente en hablar fue de cómo se plantea su futuro dentro del mundo de la música. Con los pies en la tierra y siendo consciente de lo difícil que es mantenerse, Aitana explicó como se plantea su carrera profesional. “Yo soy consciente de que todo lo que sube baja y que en cualquier momento me pueden dejar de ir bien las cosas por muy joven que sea y por muy bien que me esté yendo ahora, Intento trabajar muy duroy ser consciente de lo que tengo”.

Feliz en lo profesional y en lo personal, Aitana ha contado también cómo ha vivido el familiar verano junto a su novio y ha proyectado cuáles son sus planes de futuro: “Estoy muy contenta, he pasado un verano increíble recorriéndome toda España. Creo que tendré muy pocos días libres de aquí a finales de año, pero en el buen sentido, trabajando a tope y muy agradecida”.