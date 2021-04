David Broncano ha conquistado a la audiencia con ‘La Resistencia’. Sus delirantes entrevistas, sus invitados y sus ya ‘míticas’ preguntas le han hecho hacerse un nombre en el mundo de la televisión. Pero su desparpajo y la seguridad que muestra en sí mismo en cada programa ha sido algo que han ido ganando con el tiempo, porque no siempre fue así. Sus comienzos no fueron los del humorista que bromeaba con todo el que se le pusiera por delante.

Ha sido él mismo el encargado de contarlo públicamente, y lo hizo hace unos días durante su participación en ‘¿Quién quiere ser millonario?’. Broncano acudió, junto a Antonio Resines y Bibiana Fernández, para participar en uno de los programas especiales con el que se celebra el 20 aniversario del concurso que en su momento presentó Carlos Sobera, y que ahora conduce Juanra Bonet.

Nada más llegar al plató, Broncano le explicó a Juanra que ya tenía experiencia en concursos, desvelando cómo fue su primera vez en televisión cuando solo tenía 19 años. Y no fue precisamente como presentador. El polifacético humorista le contaba que pisó un plató como concursante, que no terminó como él esperaba. «Os juro que fue un trauma, me ganó un yayo», confesó en ‘¿Quién quiere ser millonario?’ con el tono irónico que le caracteriza.

Su primera vez fue en el programa ‘Metro a metro’ de Telemadrid, con Javier Capitán al frente. Un concurso en el que todas las preguntas giraban al rededor de la ciudad de Madrid, su historia, sus personajes, sus lugares emblemáticos, y que tuvo al comunicador en pantalla en febrero de 2006.

Ha sido el programa ‘La Redacción’, también de Telemadrid, el que se ha hecho eco de la confesión de David Broncano y, tirando de archivo, ha rescatado las imágenes de esta primera aparición televisiva de Broncano en la autonómica madrileña. «Estaba en un archivo analógico, o lo que es lo mismo, en una cinta», explicaba Germán González, periodista de ‘La Redacción’, antes de dar paso al video.

En ellas se ve a un Broncano de lo más desgarbado bajando las escaleras con el semblante serio, siendo el último en llegar a su puesto. «David, ¿Cómo estás?», pregunta Javier Capitán. «Bien, nerviosillo como todos», respondía sin cambiar el semblante.

Y eso que llegó decidido a llevar el bote. «¿Eres gallego, no?» le preguntó entonces Javier Capitán. «Bueno, viví solo un año ahí, así que poco gallego», respondió. A pesar de su ilusión inicial, su paso por el concurso no terminó como él esperaba, y es algo que todavía recuerda.

Y es que David no pudo superar a Félix, su contrincante y un concursante mucho más veterano, que le superó en conocimientos relacionados con la capital. Como si no hubiera sido suficiente su eliminación, Capitán se equivocó al despedirle y le cambió el nombre, precisamente, por el concursante ganador. «Gracias Félix por haber venido a jugar con nosotros», agradeció a Broncano. «Me fui a casa llorando», reconoció.