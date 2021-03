Candela Peña se mueve en zapatillas de estar por casa en Movistar +. No de manera literal, pero se nota que se siente más que cómoda sus platós, especialmente en uno tan exigente como el de ‘La Resistencia’, donde si no se está avispado, se puede acabar muy troleado. Lo sabe ella bien, que llevaba tiempo queriendo ir como invitada y no como colaboradora. Quizás también tenga algo que ver que su última serie, ‘Hierro’, es la más vista del año en la plataforma. En cualquier caso, la actriz ha revolucionado el ‘late show’ de David Broncano.

Un día eres joven y al otro te sale tu primera cana en la genitalia. #LaResistencia @candela_penya pic.twitter.com/ejQ1e98nq6 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 15, 2021

Su carisma y espontaneidad han sido infalibles para protagonizar una entrevista que ha brindado momentos inolvidables. Uno de ellos estuvo relacionado con la nueva serie que ha escrito. Candela Peña ha dado rienda suelta a su faceta como guionista para crear ‘Puerto y Camino’ y ha desvelado que le ha dado «un papel pequeño» a Broncano en ella. Una interpretación que no dejará indiferente a nadie: «Es con tu amigo Gerard (Piqué) que os vais a comer la boca y todo…», ha contado ante las carcajadas del público y del propio presentador. «Y en un tanatorio… todo muy precioso», apunta la actriz catalana.

Candela tiene un papel para la Gerard #LaResistencia pic.twitter.com/w5v2mqvzOc — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 15, 2021

La química entre Broncano y Peña ha sido un elemento diferenciado para realizar una de las mejores entrevistas de los últimos tiempos. Ambos presumieron de ‘colegueo’ y hablaron del grupo de WhatsApp que tienen junto a María Teresa Campos, denominado ‘Salchichón de Málaga’. Candela Peña ha confesado que no ha aceptado la invitación que recibió en este chat de la periodista para subirse a la «furgoneta transparente». Se refiere la de Gavá a ‘La Campos Móvil’, el nuevo programa de María Teresa en el que recorre el centro del Madrid a bordo de un vehículo con cristales translúcidos mientras entrevista a personajes conocidos. La primera en subirse fue Isabel Díaz Ayuso, el mismo día que anunció la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. Peña asegura que no va a poder ir porque «el equipo de comunicación de Movistar+ es muy exigente y no me dejan hacer nada». Después explicaría que «No he contestado. Soy una maleducada. Me da apuro. No sé decir que no quiero subirme en la furgoneta», ha reconocido. ¿Qué pensará la matriarca de las Campos?

El paso de Candela Peña como colaboradora por el programa ha servido para saldar cuentas pendientes con otro programa muy conocido de la televisión. La intérprete quiso hablar del pantalón rojo que había escogido: «Este pantalón lo usé en la primera entrevista de la primera temporada de ‘Hierro’, que fui a ‘El Hormiguero’. Estaba grabado, lo dije en ‘La Resistencia’ y ese hombre – Pablo Motos – cortó el grifo, pero no pasa nada», ha dicho, desatando las risas de Broncano y del público. Dardito para el presentador valenciano. «Lo quería traer hoy para hablar del final de la serie. Pero aquella vez era prestado, y hoy, es mío», dijo, presumiendo de que ya no tiene que ir con ropa prestada y que ahora se la ha podido comprar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Candela Peña (@candela_penya)

Siempre irreverente y con la ironía por bandera, Candela Peña es una de las actrices mejor consideradas en la escena nacional. Sus tres Premios Goya así lo acreditan. Actualmente triunfa gracias a su papel como la jueza Candela Montes en la segunda temporada de ‘Hierro’, la ficción de Movistar + que narra los extraños crímenes que se suceden en la remota isla canaria.