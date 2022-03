La Resistencia sigue sorprendiendo con todos y cada uno de sus invitados. En la última ocasión, el programa dirigido por David Broncano tuvo la oportunidad de contar con Malú, que se encuentra en pleno estreno de su último álbum Mil batallas. Una entrevista de lo más especial en la que la cantante tuvo oportunidad de desvelar algunos de sus secretos mejor guardados, aunque otros prefirió seguir dejándolos en su más absoluta intimidad.

Como es habitual en este espacio de Movistar+, el presentador intentó que la artista le dijera cuánto dinero tenía y cuántas veces había mantenido sexo en el último mes. Unas preguntas por las que todos los invitados de La Resistencia han tenido que pasar, y que parecieron no convencer del todo a Malú, ya que las esquivó admitiendo que, de pequeña, su padre le había dicho que “era de muy mal gusto” hablar de dinero: “Y de lo otro… ¡Tampoco!”, afirmaba, visiblemente sonrojada ante estos temas de conversación. No obstante, Broncano volvió a intentar sacar algún titular a la cantante, animándole a que diera alguna cifra aproximada en torno al sexo. Algo que hizo que, finalmente, la pareja de Albert Rivera se animara a confesar que es madre y “los que lo son saben que se reduce la cosa”, zanjaba, entre risas e intentando quitar hierro al asunto en todo momento. Aún así, de esta manera la madrileña ponía fin a los rumores sobre una supuesta crisis en su relación con el expolítico, más aún teniendo en cuenta que recientemente ambos fueron vistos disfrutando de una romántica velada en un lujoso restaurante de Madrid. Y es que, tal vez este distanciamiento mediático tan solo se deba a que la pareja haya optado por llevar su relación de una manera más hermética, intentando que apenas se les vea juntos de manera pública.

Para que su invitara se destensara, Broncano optó por seguir con el programa con total normalidad, cambiando de tema y apostando por el mundo de la hípica para seguir con su animada conversación con Malú. Sabiéndose que Bertín Osborne regaló un caballo al presentador de La Resistencia, éste ha querido saber si el animal es del agrado de la artista. Algo que tuvo una respuesta muy positiva por su parte, ya que pusieron una fotografía de la propia Malú cabalgando a un caballo que ella misma aseguró que era de Bertín Osborne, dándose cuenta ambos segundos más tarde de que habían estado junto a la misma yegua: “Hemos montado el mismo animal, es increíble. Tenemos mucho más en común de lo que pensábamos”, señalaba el presentador. Unos bonitos recuerdos que hicieron que la cantante se abriera en canal a la hora de recordar su juventud: “Cuando mejor montaba y competía era con 15 años. Cuando estaba con el caballo saqué el disco”, recordaba. Unas palabras que no pasaron desapercibidas para Grison, que respondió sin saber las consecuencias que traería su comentario: “Eso le pasó también a Camarón de la Isla”.

Ante esa reacción, la artista se mostró muy incómoda e intentó seguir callada para no contestarle, algo de lo que el músico del programa se dio cuenta y por lo que pidió perdón: “Perdona, es que me la has dejado botando…”, admitía.