Santiago Arriazu ha aclarado que no hubo chantaje en la negociación entre Bárbara Rey y el CNI, a pesar de lo que pueda decir ella. Según sus palabras, lo que ocurrió fue un proceso de negociación en el que ambas partes llegaron a un acuerdo. «Yo tengo esto, tú tienes esto. Una negociación muy difícil», ha afirmado. Este proceso duró tres meses y resultó en un acuerdo que implicaba un pago mensual de 5 millones de pesetas durante dos años a cambio de la destrucción del vídeo comprometedor, lo que permitió que nunca se hablara más del tema. Hasta ahora.

Arriazu ha explicado que el vídeo íntimo entre Bárbara Rey y Juan Carlos I se destruyó. Sin embargo, no todo el material fue quemado. «Lo que importaba era el famoso vídeo. Que han dicho que si se veía como detrás de una cortina… No, no era un producto de alta definición, pero se veía bien», ha explicado. Además, ha confesado que nadie, ni siquiera el Rey, quiso ver el vídeo. «Yo sí lo vi. Y luego un notario, que tomó nota como que ese vídeo era auténtico y estaban quienes estaban. Hablé con personas muy importantes en aquel momento. Cuando se firmó, por decirlo de alguna manera, no había firma ni ningún contrato. Fue todo verbal. Pero el día que destruí el vídeo delante de las personas cualificadas para dar testimonio de ellos, yo dije: este es el vídeo que yo tengo. No sé si hay más. Este es el que se destruye», ha contado.