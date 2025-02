Zeus Tous, hijo de la icónica actriz y cantante Sara Montiel, ha concedido una entrevista a las cámaras de Gtres con motivo del lanzamiento de su nuevo trabajo musical. Durante la conversación, el artista ha sido preguntado sobre un rumor que ha circulado durante años en la crónica social de nuestro país: la supuesta relación que su madre mantuvo con el Rey emérito Juan Carlos I. Lejos de evadir la pregunta, Zeus ha respondido con naturalidad y ha dejado clara su postura al respecto. «Si hubiera pasado, no me hubiera sorprendido», ha comenzado diciendo el ex concursante de Gran Hermano VIP.

«No me hubiera sorprendido. Mi madre sería la primera que se reiría de la noticia», ha añadido dejando entrever el carácter desenfadado y el sentido del humor con el que la actriz solía abordar los rumores en torno a su vida privada. Zeus ha admitido que, cuando escuchó por primera vez la supuesta historia, su reacción fue de absoluta tranquilidad. «Yo cuando me enteré me reí, no me afectó ni me vi traumatizado por ello», ha asegurado. Sin embargo, el artista ha querido dejar claro que, hasta donde él sabe, dicho romance nunca existió. «Me consta que no pasó. Mi madre se llevó a la tumba muchas cosas, pero sobre esto, en lo que a mí respecta, no me consta. No me lo contó», ha explicado.

Zeus Tous durante una entrevista en Madrid. (Foto: Gtres)

Sara Montiel siempre fue un personaje envuelto en misterio y glamour, y lo cierto es que su cercanía con numerosas personalidades influyentes de la época, tanto del ámbito artístico como político, alimentó especulaciones sobre su vida sentimental. No obstante, su hijo ha insistido en que, aunque su madre hablaba con respeto y admiración de la monarquía y, en especial, del padre del Rey Felipe VI, no hay pruebas ni indicios que confirmen una relación amorosa con Juan Carlos I. «Mi madre hablaba muy bien de los Reyes, pero no me consta ese affaire entre el Rey Juan Carlos y mi madre», ha reiterado.

En la entrevista, Zeus también ha compartido una anécdota personal que refuerza el vínculo de su familia con la realeza española. «Yo conocí a los reyes en Palma, de muy pequeño. Mi padre, Pepe Tous, era muy querido en la isla y se llevaba muy bien con el Rey Juan Carlos», ha recordado. Cabe destacar que la Familia Real española ha mantenido una estrecha relación con Palma de Mallorca desde hace décadas. Desde 1973, el Palacio de Marivent, ubicado en la isla, ha sido la residencia de verano de los monarcas, comenzando con los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía. Esta tradición ha perdurado en el tiempo, consolidando a Palma como el destino estival por excelencia de la realeza española.

Zeus Tous durante la grabación de un nuevo trabajo musical. (Foto: Gtres)

Sara Montiel y el Rey Juan Carlos I se conocieron cuando este tenía solo 19 años y estaba en la Academia Militar de Zaragoza. «Entonces él era soltero y yo famosísima. Y vino con el duque de las Torres, que era su educador. Aquel día salió todo Zaragoza a recibirme a la calle. Para mí siempre fue el futuro Rey de España», aseguró la artista en una entrevista para Vanity Fair. Con el paso del tiempo, la relación entre ambos fue fortalecida. Pepe Tous, esposo de la actriz, formaba parte del círculo cercano de amigos del entonces jefe de Estado. Además, Sara Montiel mantenía una amistad muy estrecha con Don Juan, el padre del Rey Juan Carlos.

Tras el fallecimiento de Tous en agosto de 1992, y debido al vínculo tan cercano que existía entre la actriz y Juan Carlos I se convirtió en un gran apoyo para ella. La Reina Sofía también jugó un papel importante en este proceso, ya que mantenía una relación cordial con Montiel, al menos en el ámbito profesional. Al enterarse de la trágica noticia, Doña Sofía no dudó en ponerse en contacto con la actriz para expresarle su más sentido pésame por la pérdida de su esposo.