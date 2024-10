La llamativa respuesta de Zeus Tous sobre la ‘relación’ de Sara Montiel con Juan Carlos I

Las grabaciones que ha publicado OKDIARIO de Juan Carlos I y Bárbara Rey han abierto una ventana muy interesante. ¿Qué otras artistas han estado con el Rey emérito? El nombre de Sara Montiel está encima de la mesa y su hijo ha reaccionado de una forma muy natural. Zeus Tous ha dado una llamativa respuesta cuando unos reporteros le han preguntado por este asunto.

El artista está promocionando su última canción, un tema llamado La noche está buena. Después de una de sus entrevistas se ha encontrado con la agencia Gtres y se ha pronunciado sobre los rumores que están circulando. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no tiene demasiados datos porque en aquella época no había nacido, pero no descarta nada porque su madre era una mujer magnética.

Zeus Tous en un evento. (Foto: Gtres)

«No lo sé, a ver yo no estaba vivo en aquel entonces. Si es verdad que la vida de mi madre fue muy intensa y no se sabe qué pudo pasar. Es difícil resistirse a una figura como Sara Montiel, ¿no? Pero bueno, no sé si fue cierto o no. Si pasó, pasó y si no, pues no», ha contestado.

Zeus Tous no descarta el romance

Según cuenta, su madre no le habló claramente sobre el tema y no puede dar una respuesta rotunda. No obstante, ha dado cierta veracidad a los rumores porque la trayectoria de Sara Montiel fue «muy intensa». Por eso cree que existen posibilidades de que sí haya tenido un encuentro con Juan Carlos I. «Bueno, viendo la vida de mi madre cómo fue de intensa, posiblemente podría ser, pero no lo sé, de verdad».

Sara Montiel durante una película. (Foto: Gtres)

Ha sido la periodista Pilar Eyre, escritora y experta en Casa Real, la que ha dado más detalles sobre esta historia. Según sus datos, Juan Carlos I y Sara Montiel coincidieron en una fiesta que organizó la Casa de Alba. Estuvieron en el mismo palacio y durante la noche se perdieron en uno de los salones.

A raíz de la investigación que ha llevado a cabo OKDIARIO están saliendo muchos datos a la luz sobre el pasado del Rey emérito. Sin embargo, Pilar Eyre sostiene que el protagonista de esta historia no está molesto, al contrario. La autora defiende que al padre de Felipe VI le da exactamente igual que le relacionen con una mujer u otra.

El Rey Juan Carlos I en Mallorca. (Foto: Gtres)

El nuevo proyecto de Zeus Tous

Por otro lado, hay que hablar del proyecto que tiene entre manos Zeus Tous. El ex concursante de GH VIP ha intervenido en el programa Fiesta para hablar de su nuevo tema. Cuando salió se encontró con la agencia Gtres y respondió amablemente a todas las preguntas.

«La verdad es que estoy muy contento con el nuevo single La noche está buena, que la estrené hace un par de días. La aceptación es muy buena y la gente se está sorprendiendo porque está escuchando y conociendo un artista, que es lo que yo quiero ser en esta vida», ha empezado diciendo.

Defiende que ser hijo de Sara Montiel no le ha ayudado. Su meta es ser cantante, pero sabe que no será un camino sencillo. «Desde hace años lucho por ello. Es muy difícil, mucho más de lo que la gente piensa. No es nada fácil vivir en este mundillo y más siendo quien soy que, aunque la gente piense que tengo facilidades, en absoluto. Es más complicado».