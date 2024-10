Corre el año 1997 y Bárbara Rey acaba de sufrir un asalto en su casa para sustraerle material comprometedor para Juan Carlos I. Asustada y sospechando que ha sido objeto de varios intentos de atentado, confiesa a un interlocutor bien relacionado con la Casa Real su relación con Juan Carlos I y admite -en un audio que desvela en exclusiva OKDIARIO- que ha recibido 35 millones (210.350 euros cambio actual) a través de un intermediario tras haberle prometido 100 millones para afrontar sus deudas: «Él me dio 20 millones de pesetas porque mi casa salía a subasta y cuando pasaron cinco meses me dio 15 más (90.150 euros)».

Se trata de una revelación sorprendente que confirma que la actriz recibió dinero en metálico a cambio de guardar silencio. La vedette intenta convencer a su interlocutor de que ella es una víctima de la relación con el Rey y sus consecuencias. Insiste en que ella no ha hecho ningún chantaje y que si el monarca la ha ayudado económicamente desde su ruptura en 1994, ha sido de forma desinteresada y no por un chantaje.

En 1997, Bárbara está entrampada hasta las cejas de deudas. El Cesid ha entrado en su casa en busca de material comprometedor para la Corona y la vedette cree que han atentado contra su vida. Sin embargo, en la misma conversación la vedette deja caer que tiene poder para revelar asuntos escandalosos.

«Me buscaría un programa»

Así lo relata la vedette: «Me preguntó (un intermediario de la Casa Real) qué necesidades tenía y le dije que tengo muchas deudas y me haría falta dinero hasta que empiece a trabajar, porque él me prometió que me conseguiría trabajo. (…) Ellos dicen que me dieron el programa Esto es espectáculo, pero no es cierto. Si me hubieran buscado un programa, evidentemente nunca hubiera sido ese tipo de programa, ni por lo que cobraba. Él me dijo que me buscaría un programa importante en el que yo ganara mucho dinero. Por eso, yo le dije: Si de verdad es así, el dinero que me deis para hacer frente a los pagos que tengo que hacer, yo os juro que lo devuelvo porque no quiero que él me dé nada».

Ahí, desde 1994, empezaron los supuestos pagos: «Entonces, lo que hizo fue pues darme 20 millones de pesetas porque mi casa salía a subasta. Luego, cuando pasaron cinco meses, me dio 15. O sea, a lo largo de año y medio me estuvo dando dinero para hacer frente a todas las deudas que tenía y poder seguir viviendo. Pero, como digo, me lo fue dando espaciadamente y no sé la cantidad que llegaría a darme porque, además, entre otras cosas, a mí me parecía hasta vergüenza y más vergüenza aún me daba porque me faltaba dinero».

El Cesid opinaba todo lo contrario. Estaban convencidos de que Bárbara Rey había chantajeado a la Corona desde 1994 y la vedette volvía a la carga en 1997, azuzada por su modista.

Tal como desveló este periódico, agentes del antiguo Centro Nacional de Inteligencia (CNI) depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias de dinero para Bárbara Rey a cambio de su silencio. Los desembolsos de fondos reservados respondían a una operación secreta de los servicios de información con el fin de que la vedette no hablara de las relaciones que, desde el inicio de la Transición, mantenía con el Rey y no difundiera unos vídeos privados.

Los espías del desaparecido Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa, hoy CNI) abrieron una cuenta bancaria en 1996 en el Kredietbank Luxembourg a la que transfirieron, tres meses después, una primera cantidad de 26,3 millones de pesetas (160.000 euros), según quedó constatado en documentación publicada por OKDIARIO a pesar de que Bárbara Rey siempre lo niega.