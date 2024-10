La advertencia de Bárbara Rey a Juan Carlos: «Acabarás mal, a mí me matarás pero tú caerás conmigo»

Bárbara Rey lanzó varios avisos al Estado de que quería contarlo todo. La amante del Juan Carlos I durante casi una década, en un nuevo audio de 1997 que desvela OKDIARIO, le dice al entonces Rey de España: «Acabarás mal. A mí me matarás, porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo. Pero no te olvides que has estado mucho tiempo unido a mí y esa muerte siempre irá unida a ti y tú unido a mí. Y esa unión jamás se va a deshacer. ¡Tú no te libras de esto! ¡Tú caes conmigo!». Este material aparece en un dosier que manejó Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad en el Ejecutivo de José María Aznar entre 1996 y 2000.

La vedette cobró durante varios años del antiguo Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un banco en Luxemburgo a cambio de no tirar de la manta. Al poco tiempo de amenazar al Rey a través de un intermediario, Bárbara Rey consigue llenarse el bolsillo con fondos reservados. En el audio en posesión de este periódico se comprueba que, primero, quería «que se sepa todo» y que se vea cómo Juan Carlos I «ha engañado a este país y al mundo». Sin embargo, Bárbara Rey, tras los ingresos de dinero y tras conseguir trabajar en varios programas de televisión, cambia de actitud y pasa a estar de perfil durante años y años.

En el mismo audio, Bárbara Rey asegura que no tiene miedo a perder todo su prestigio al exponer públicamente al Rey. «Estoy dispuesta ahora a desprestigiarme. Ya lo han hecho. Eso ya lo han conseguido, porque yo estoy desprestigiada en mi país, que es donde vivo y es donde yo me he ganado la vida», traslada a su interlocutor. Sabía que el Rey tenía mucho «poder» incluso para «chafarnos el cuello a todos» con su «prepotencia».

«Yo soy una mujer que me he dedicado por completo a él y no estoy dispuesta a aguantar ni un solo momento más para proteger a un hombre que no se lo merece. Yo estoy aguantando porque siempre he querido protegerle, pero ya no quiero protegerle más», espeta la polifacética artista. No obstante, a las pocas semanas, cambió de parecer y optó, según sus propias palabras, por «aguantar» y no hablar de su vínculo real.

«Me van a matar, pero será con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado, con qué persona he estado, qué persona ha engañado a este país y que esa persona que ha engañado a este mundo es el Rey», apostilla.

Hace unos días, una revista holandesa publicaba las primeras fotografías de Bárbara Rey y Juan Carlos I en el jardín del chalet de Bárbara Rey compartiendo confidencias y dándose besos. Eso ha provocado un tsunami de reacciones. Como telón de fondo está la figura de Ángel Cristo Jr., que ha roto con su madre y, ahora sí, dice querer que España conozca todos los detalles de la relación de Bárbara Rey con el ex Jefe de Estado.

«Yo me moriré tranquilo porque España sabrá lo que ha pasado» confesó Ángel Cristo Jr. en su última entrevista en ¡De viernes! (Telecinco) en la que habló de la publicación de las fotografías del emérito con Bárbara Rey. «Siento vergüenza por que esta situación se haya dado, no me gusta que se haya expuesto todo esto, que el Rey haya tenido que exponerse a todo esto, pero hay que contar la verdad», expresó el hijo de la vedette.

Igualmente, avanzó: «Voy a seguir hasta el final, muy a pesar de ellas», dejando entrever que la difusión de estas imágenes es sólo el principio: «Lo que tiene que hacer mi madre es mirarme a mí a los ojos, llevarme ante un juez y decir que no me puso o a mí a hacer esas fotografías. Hay que ser valiente».

Por su parte, Sofía Cristo, su hermana, ha sido especialmente dura con él. A continuación, el hijo de Bárbara Rey evita desvelar qué le han parecido las declaraciones de su hermana sobre su deseo de que entre en prisión. La polémica está servida y promete extenderse durante varias semanas.