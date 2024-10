Bárbara Rey: «A mí, a María García García, que nació en Totana, el Rey no va a conseguir hundirme»

Bárbara Rey se enfrentó al Rey Juan Carlos y temió por su vida. Llegó a decir a un emisario del monarca aludiendo a su nombre de nacimiento: «A mí, a María García García, que nació en Totana un día y que se vino aquí [a Madrid], no va a conseguir hundirme». «Tuve la mala suerte de tropezar con ese hombre en el camino», lamenta visiblemente molesta antes de la compra de su silencio. OKDIARIO publica un nuevo audio de 1997 donde se demuestra cómo la vedette extorsionó a la Corona española. Aseguró que iba a dar la batalla y daba a entender que iba a tirar de la manta y, llegado ese momento, promete: «No va a conseguir hundirme».

La artista de origen murciano tiró de la cuerda al límite y a un estrecho colaborador de Juan Carlos I le trasladó a voz en grito: «El Rey [Juan Carlos I] está en deuda conmigo, porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo». Así, amenazó con revelar secretos comprometedores que pondrían en riesgo a la Monarquía y la posición del Jefe del Estado: «Porque le puede costar todo; le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo».

Bárbara Rey nació el 2 de febrero de 1950 en Totana y creció junto a su familia en el centro de esa localidad. En la época llamaba la atención por su belleza y a los 18 años ganó el concurso la Maja de Murcia. Desde ahí, comenzó a disparar su fama. Llegó a la capital de España y ahí trabajó en el cine del destape en 43 películas en los años 70 y 80. También se caracterizó por realizar actuaciones en espectáculos de la noche capitalina. En 1975 llega a los programas de televisión como presentadora y cosechó una gran popularidad. En 1980, se casa con el empresario circense Ángel Cristo. Años antes comenzó su romance con Juan Carlos I, al que conoció por intermediación del entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en un acto de la UCD. En 1994 el Rey finaliza la relación de más de 10 años. Los pagos del CESID (luego el CNI), se alargaron hasta que fueron finalizados bajo el Gobierno de José María Aznar.

Bárbara Rey promocionando a la UCD.

En esa época Bárbara Rey amenazó con contar las infidelidades de Juan Carlos a la Reina Sofía. Denunció en conversaciones privadas que temía por su vida: «A mí me matarás, porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo. Pero no te olvides que has estado mucho tiempo unido a mí, y esa muerte siempre irá unida a ti. Y esa unión jamás se va a deshacer».

«Yo no estoy dispuesta… ¿Qué es lo que quieren ahora?, ¿a nivel mundial desprestigiarme? Ya lo han hecho. Eso ya lo han conseguido, porque yo estoy desprestigiada en mi país, que es donde vivo y es donde yo me he ganado la vida», agrega en ese mismo audio.

«Que se sepa todo»

Así, la actriz detalla cómo fue su relación con el entonces Jefe del Estado: «Yo soy una mujer que me he dedicado por completo a él y no estoy dispuesta a aguantar ni un solo momento más para proteger a un hombre que no se lo merece».

Añade que, aunque inicialmente guardó silencio para protegerlo, ya no tiene intención de hacerlo: «Yo estaba aguantando y callando porque siempre he querido protegerle, pero ya no quiero protegerle más. Quiero que se sepa todo, que la gente se entere de cómo es él, que se sepa si merece estar donde está, si su familia merece estar donde está. Y si se cree que con la prepotencia y el poder puede aplastarnos a todos y a este país, no lo va a conseguir. Me matarán, pero me matarán con la cabeza muy alta, sabiendo que el mundo entero sabrá a qué persona me he enfrentado, quién me engañó, y quién engañó a este país y al mundo, que es el Rey». Sin embargo, los millones y millones de pesetas consiguieron tapar durante unos años el escándalo, hasta ahora.