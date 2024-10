El audio del chantaje de Bárbara Rey: «El Rey está en deuda conmigo, como puta voy a ser la más cara»

Bárbara Rey chantajeó al Rey Juan Carlos durante varios años. Así queda probado en un audio de 1997 que publica en exclusiva OKDIARIO. En esa grabación, la célebre actriz y vedette dice: «El Rey [Juan Carlos I] está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo». La artista de origen murciano amenazó con tirar de la manta y provocar al Jefe del Estado consecuencias demoledoras: «Porque le puede costar todo; le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo». Se trata de un material que le fue entregado a Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad en el Ejecutivo de José María Aznar entre 1996 y 2000.

Se trata de un audio en el que Bárbara Rey habla con un emisario de Juan Carlos I en los años 90. Expone que teme por su vida y asegura que su hipotético asesinato será culpa del monarca Borbón. En alusión directa al Rey durante casi 40 años, Bárbara Rey exclama: «A mí me matarás, porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo. Pero no te olvides que has estado mucho tiempo unido a mí y esa muerte siempre irá unida a ti. Y esa unión jamás se va a deshacer».

Tal como desveló este periódico, agentes del antiguo Centro Nacional de Inteligencia (CNI) depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias de dinero para Bárbara Rey a cambio de su silencio. Los desembolsos de fondos reservados respondían a una operación secreta de los servicios de información con el fin de que la vedette no contara sus relaciones que, desde el inicio de la Transición, mantenía con el Rey y no difundiera unos vídeos privados. Los espías del desaparecido Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa, hoy CNI) abrieron una cuenta bancaria en 1996 en el Kredietbank Luxembourg a la que transfirieron, tres meses después, una primera cantidad de 26,3 millones de pesetas (160.000 euros), según quedó constatado en documentación publicada por OKDIARIO a pesar de que Bárbara Rey siempre lo niega.

Ahora, casi 30 años después, salen a la luz nuevas pruebas del chantaje de Bárbara Rey al Estado. La relación entre artista y monarca ha quedado demostrada una vez más con la publicación por parte de una revista holandesa de fotografías en las que aparecen ambos besándose.

En el nuevo audio, Bárbara Rey se desquita tras días de importantes tensiones. Visiblemente alterada, traslada a su interlocutor: «Yo no estoy dispuesta… ¿Qué es lo que quieren ahora?, ¿a nivel mundial desprestigiarme? Ya lo han hecho. Eso ya lo han conseguido, porque yo estoy desprestigiada en mi país, que es donde vivo y es donde yo me he ganado la vida».

A continuación la artista da detalles sobre cómo era su relación con el entonces Jefe del Estado. «Yo soy una mujer que me he dedicado por completo a él y no estoy dispuesta a aguantar ni un solo momento más para proteger a un hombre que no se lo merece», agrega.

«Yo estaba aguantando y callando porque siempre he querido protegerle, pero ya no quiero protegerle más. Yo lo que quiero es que se sepa todo eso, que la gente se entere de cómo es él. Que se sepa si él se merece estar donde está, que su familia se merece estar donde está… Y si se cree que con la prepotencia y que con el poder puede chafarnos el cuello a todos y a este país [no lo va a conseguir]. A mí, a María García García, que nació en Totana un día y que se vino aquí y tuvo la mala suerte de tropezarse con ese hombre en su camino… ¡No lo va a conseguir! A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado, y con qué persona he estado, y qué persona ha engañado a este país y a este mundo, que es el Rey».