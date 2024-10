Bárbara Rey sobre Ángel Cristo Jr.: «No existe dinero para pagar lo que mi hijo ha sufrido»

El romance entre Bárbara Rey y Juan Carlos I tiene un nuevo episodio que contar al que ha tenido acceso OKDIARIO a través de unos audios. En ellos, la famosa ex vedette habla por teléfono con alguien no identificado de manera angustiosa y desesperada de la situación que está viviendo. Hablamos del año 1997.

La grabación, perfectamente clara, arroja una conversación en la que la de Totana habla con un tono elevado, enfadado y con una mezcla entre preocupación y tristeza sobre su hijo Ángel Cristo Jr., justamente el que ahora mismo se ha mostrado como la persona que más la ha traicionado al vender a la prensa unas fotos en las que sale ella con el emérito en una actitud romántica y que no deja lugar a dudas sobre lo que todo el mundo presuponía, pero que ahora todo el mundo ha visto: un romance entre el que entonces era el Jefe del Estado y una de las personas más famosas en el mundo de la vida social del momento. En dicha conversación, Bárbara Rey se muestra como una madre preocupada por el sufrimiento que parece estar padeciendo su hijo, que en ese momento tenía tan solo 16 años.

«No quiero absolutamente nada porque no hay dinero, no existe dinero para pagar lo que yo he vivido, pasado y lleva pasado mi hijo», comienza el audio de dicha conversación. En ella, Bárbara Rey, más enfadada que triste, le pregunta a su interlocutor cómo es posible que «ese niño, con la edad que tiene, no sonríe», para añadir a continuación que su cara transmite «sólo tristeza y un sufrimiento que lleva dentro de él». Al otro lado de la línea solo hay silencio, lo que permite a Bárbara Rey seguir desahogándose mientras va in crescendo su disgusto, enfado y pesar.

«Está continuamente llamándome para preguntarme: ‘Mamá, ¿cómo estás?, ¿pasa algo?’». Bárbara Rey continúa en la conversación dando detalles de cómo ella percibe que está el ánimo de su hijo. «Esa angustia con la que está viviendo, porque está mucho más dentro de todo esto (sic), porque quería que mi hija… porque mi hija, gracias a Dios, he procurado mantenerla al margen». Se refiere a Sofía Cristo, la segunda de los hijos que tuvo con el domador Ángel Cristo y que en aquel momento tenía tan solo 14 años.

En el momento de la conversación a cuyo audio ha tenido acceso este periódico, los hijos de Bárbara Rey eran menores de edad y quizás ello explica lo que su madre transmite a su interlocutor; una honda preocupación por, sobre todo, el mayor de la casa: «Él, que se ha considerado el hombre de mi casa, que está sufriendo continuamente del miedo que sale del daño que me puedan hacer a mí, el miedo que tienen de lo que me puedan hacer, el que le puedan hacer a él, porque sabe (su hijo) a lo que estoy sometida, porque me ha cortado la libertad, porque ha permitido que me corten el trabajo, porque ha permitido que se me corte el acceso a cualquier tipo de nivel social, a cualquier acto social», se lamenta cada vez más hundida en el llanto.

La vedette le confiesa a su interlocutor que siempre ha «estado ahí», que ha acudido siempre que él se lo ha pedido y que si alguna vez ha habido alguna ausencia es «porque no tenía más remedio». Pero, termina el audio, «me han tenido siempre continuamente controladas por todos los costados, porque he sido odiada por la Reina hasta el tope y (ella) ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance y a su alrededor para hundirme», termina.

Relación con Bárbara Rey

Con estos audios a los que OKDIARIO ha tenido acceso, se despeja una nueva X en una de las historias más intrigantes que ha tenido la vida del que fuera Jefe del Estado. Este material aparece en un dosier que fue entregado a Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad en el Ejecutivo de José María Aznar entre 1996 y 2000. La publicación, estos pasados días, de las fotos que demostraban de forma gráfica lo que durante cuatro décadas había sido un secreto a voces, parece que ha sido tan solo la punta del iceberg de lo que parece que puede ir saliendo gota a gota.

El hijo de Bárbara Rey contó en el programa De Viernes cómo su madre, siendo él tan solo un menor de 12 años, le había obligado a tomar fotos de ella y el entonces Rey a escondidas, una versión que, sin duda, se contradice con estos audios. Sólo los protagonistas de esta historia, y quizás el tiempo, despejarán la ecuación de una historia que parece un mantra en tantas monarquías desde tiempos bien remotos; las historias de alcoba de los soberanos y sus amantes, algunas de las cuales, no lo olvidemos, cambiaron el curso de la historia. Que se lo pregunten a los ingleses.