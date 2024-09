Bárbara Rey confiesa cómo se encuentra tras publicarse sus fotos privadas con Juan Carlos I

La prensa holandesa ha publicado unas fotografías que demuestran cómo era la relación que mantuvieron Juan Carlos I y Bárbara Rey. La artista ha estado años guardando silencio, pero hace un tiempo decidió hablar en primera persona sobre el tema. La historia estaba confirmada, aunque el público no había visto ninguna prueba y ahora la situación ha dado un giro inesperado.

La persona que tenía este material es Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey y ex concursante de la última edición de Supervivientes. El joven no tiene miedo, pero su madre ha asegurado que le va a demandar. Ya le había puesto una denuncia para que desase de hablar de ella en los platós de televisión. Según le ha contado al periodista Kike Calleja, ampliará estas medidas y ya está todo en manos de sus representantes legales.

Bárbara Rey en un evento. (Foto: Gtres)

Bárbara asegura que tiene «el corazón roto». No le teme a nada, aunque reconoce que hay más material que el que ha salido publicado. «Solamente puedo decir que no entiendo cómo no han parado esto. Aquí hay mucho más de fondo», ha empezado diciendo. Más adelante ha admitido que la historia podría alargarse, por eso ha emprendido acciones judiciales.

«Yo he hecho saber qué material es lo que puede salir a las personas que les puede interesar». El programa Fiesta de Telecinco ha emitido la última hora sobre Bárbara Rey, quien asegura estar muy tocada.

«Es una bomba de relojería»

La madre de Sofía Cristo ha declarado: «A mí no me preocupa porque yo no quedo mal, pero se escucharían muchas horas privadas de conversaciones de él hablando de su familia, de un Jefe de Estado hablando de temas íntimos. Es una bomba de relojería en manos de cualquiera».

El programa que presenta Emma García ha echado la vista atrás para descubrir si Bárbara Rey ha sido coherente y lo cierto es que su discurso siempre ha sido el mismo. Niega haber chantajeado a Juan Carlos I, al contrario. Promete que su relación secreta le generó una serie de consecuencias que le dejaron en una situación delicada.

Bárbara Rey en ‘Viajando con Chester’. (Foto: Gtres)

«No se portó nada bien conmigo. A mí mi carrera me la destrozó. A nosotros nos habían grabado donde nos veíamos», le contó a Risto Mejide en Viajando con Chester. En este espacio también admitió que había sido testigo de muchas cosas importantes para la historia de España. «He escuchado muchas cosas, pero eso va conmigo».

La valentía de Ángel Cristo

Ángel Cristo Jr. en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

En Fiesta han explicado que el estado de Bárbara Rey «es una montaña rusa». Está mal, aunque a veces intenta animarse. Lo único que puede hacer es poner este asunto en manos de sus abogados. Sin embargo, Ángel Cristo no le teme a nada y quiere «llegar hasta el final».

El ex concursante de Supervivientes se ha sentado el plató de ¡De Viernes! para recordar que su vida no ha sido nada fácil. Ahora su progenitora está mal, pero él promete que ha sufrido situaciones complicadas. «He vivido una adolescencia marcada por vivencias, por situaciones que no me pertenecían. Si mi madre o mi hermana quieren mentir al juez, adelante… yo ya no espero nada de ellas», ha declarado.