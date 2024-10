Las fotografías protagonizadas por Bárbara Rey y Juan Carlos I siguen dando que hablar una semana después de su publicación a través de la revista holandesa Privé. Material que fue facilitado a través del hijo de la vedette, Ángel Cristo Jr. Dichas imágenes han provocado una vorágine de reacciones dentro de la crónica social internacional. Por este motivo se ha pronunciado Sofía Cristo. La DJ, que está muy unida a su madre, se ha mostrado muy afectada al trascender esta información mediante su hermano. Si bien cuando se publicaron las fotografías Sofía se pronunció en Espejo Público, de nuevo ha querido dar su opinión al respecto.

«Me enteré (hace referencia a la relación de su madre con Juan Carlos I) en la adolescencia. Flipé mucho, porque a mí me encantaba la Familia Real… Me encanta Sofía, me encantaba el Rey…», ha comenzado diciendo. «De adolescente me enteré de que tenían una relación, hasta entonces nunca he sabido nada. Sé que ella tiene una relación antes de estar con mi padre y años después…», ha añadido.

Sofía Cristo, en las inmediaciones de Atresmedia.

Tras estas declaraciones se ha puesto sobre la mesa el tema de si su nombre fue elegido por su madre por la reina Sofía. «Mi nombre lo elige mi padre, mi padre es griego y él acabó eligiendo Sofía porque quería llamarme María y mi madre le dijo que no, que María Cristo no podía ser. Sofía es sabiduría y es un nombre griego», ha explicado. «A mí me encanta mi nombre», ha continuado. «Yo he tenido que escuchar muchas veces que era hija del Rey, pero soy hija de Ángel Cristo», ha dicho, tajante. «Yo diría que mi madre se enamoró, aunque es algo muy íntimo», ha asegurado también.



Sofía Cristo, el gran apoyo de Bárbara Rey

Durante esta intervención televisiva, Sofía Cristo ha mostrado todo su apoyo a su progenitora. «Mi madre ha luchado siempre por tener un trabajo, un plato de comida caliente, porque fuéramos a los mejores colegios, nunca nos ha faltado de nada y siempre ha estado ahí para nosotros… Mi madre no es perfecta porque ninguna madre viene con un manual de instrucciones», ha dicho.



Además, ha aprovechado para explicar cómo se encuentra ella en medio de este conflicto familiar. «Estoy agotada, esto no es mi vida, tengo otra vida, tengo una persona a mi lado que me quiere y me protege, tengo a mi madre, el trabajo de mi vida y me va bien…», ha expresado.