Ángel Cristo Jr. regresa al plató de ¡De Viernes!, el programa conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco, para ofrecer reveladores detalles sobre cómo se gestaron las fotografías íntimas de Bárbara Rey y el Rey emérito, que han visto la luz recientemente en un semanario holandés. Las imágenes, presuntamente, fueron tomadas a principios de los años 90 por el propio Ángel Cristo Jr. cuando este tenía solo trece años, y sirvieron para chantajear al que, entonces, era el Rey de España. «Ella me dijo que era un hombre terrible que la trataba mal, sentí pena por ella y sentí que tenía que ayudar a mi madre. Nadie más quería que la hiciera porque esas fotos valían millones. La idea era esconderse en la casa dela vecina, esconderse y luego hacer las fotos», cuenta.

El hijo de Bárbara Rey está dispuesto, además, a mostrar un documento, en exclusiva, del intermediario entre el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y su madre con importantes claves sobre tal citado chantaje, pese a saber que su madre y su hermana, Sofía Cristo, van a estar muy pendientes de todo lo que cuente para tomar las medidas legales pertinentes. «Es un material muy peligroso. Esa era la solución de su vida. Me dijo que quería grabarlo manteniendo relaciones sexuales en su habitación y yo le dije que la iba a ayudar», relata Ángel Cristo Jr.

Ángel Cristo Jr. en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La relación entre el Rey Juan Carlos y Bárbara Rey, cabe destacar, ha sido motivo de numerosos rumores desde los años 90. Las fotos reveladas por Ángel Cristo Jr. podrían ser solo una parte de la evidencia que vincula al monarca emérito con la artista, y tal vez no las más controvertidas. Según Emilio Alonso, ex director del CESID, en su libro El jefe de los espías, Bárbara habría chantajeado al Rey en varias ocasiones, amenazando con divulgar material comprometedor que confirmaría sus encuentros.

Ángel Cristo Jr. ya habló de estas fotografías y del supuesto chantaje en la que fue su primera entrevista en ¡De Viernes!. La misma en la que recordó cómo fue su infancia tras el divorcio de sus padres. El hijo de Barbará Rey dijo que aunque su madre siempre había negado tajantemente que hubiera recibido ningún pago por su silencio, y mucho menos que ella estuviera detrás de una encerrona al emérito, en su habitación «había mucho efectivo». «Ese dinero venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España. Ella decidió hacerle unas fotos al Rey y yo fui a hacerlas. Mi madre chantajeó al Rey de España», fueron sus palabras.

Bárbara Rey reacciona a las imágenes

Bárbara Rey se enteró por televisión de que Privé había publicado sus fotografías con el Rey Emérito gracias a la cesión, supuestamente, de su hijo, Ángel Cristo Jr, quien las habría tomado escondido detrás de un seto en su domicilio de Boadilla, donde Bárbara mantenía sus encuentros con el padre del Rey Felipe VI.Aunque Bárbara Rey no ha querido ahondar en demasiados detalles acerca de las fotografías, sí ha asegurado que va a tomar medidas legales contra todos quienes atenten contra su honor e intimidad. Asimismo, ha contradicho la versión de su hijo.

Bárbara Rey ha negado que las fotografías las hiciera Ángel Cristo Jr. «No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. No sabía nada de esto. Me he quedado… en fin. No sabía yo que podían llegar hasta este extremo, qué vergüenza, en fin, no tengo nada que decir (…) Con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es…Y cómo ha sido toda la vida. Solo te diré que las fotos no las ha hecho mi hijo y nunca en la vida las hubiera hecho mi hijo. Se van a tomar medias legales», han sido sus únicas palabras sobre este asunto.