El Rey Juan Carlos ha reaparecido públicamente en Sangenjo, donde está previsto que participe en el campeonato europeo de vela, que se celebra en la localidad y municipio perteneciente a Pontevedra. Su aparición llega en mitad de la polémica por sus imágenes besándose con Bárbara Rey, tomadas en la década de los años 90, que ha hecho públicas un semanario holandés. Las fotografías, presuntamente, fueron tomadas por Ángel Cristo Jr. cuando este tenía solo trece años, y sirvieron para chantajear al que, entonces, era el Rey de España.

Ha sido alrededor de las 18:00 horas cuando el Rey emérito ha hecho su aparación en Sangenjo. Juan Carlos I ha abandonado el chalé familiar de Pedro Campos y su mujer, Cristina France, donde suele alojarse cuando viaja a Pontevendra, para poner rumbo a la Escuela Naval Militar de Marín. Allí se prevé que se celebre una cena privada con motivo de los 40 años de la jura de bandera de la promoción de la Armada del Rey; de modo que el Rey emérito se encontrará con su hijo, el Rey Felipe VI, y con la princesa Leonor, que continúa con su formación militar en la Escuela Naval.

El Rey Juan Carlos I en Sangenjo. (Foto: Telecinco)

El Rey Juan Carlos I ha abandonado la casa de Pedro Campos a bordo de un vehículo y sin mediar palabra pese a la expectación de los medios de comunicación congregados en las inmediaciones de la vivienda expresamente para la ocasión. Sin embargo, Juan Carlos I sí ha saludado a la prensa y ha esbozado una ligera sonrisa.

La relación entre el Rey Juan Carlos y Bárbara Rey ha sido motivo de numerosos rumores desde la década de los 90. Las fotos reveladas por Ángel Cristo Jr., tomadas en mayo de 1994, podrían ser solo una parte de la evidencia que vincula al monarca emérito con la artista, y tal vez no las más controvertidas. Según Emilio Alonso, ex director del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), en su libro El jefe de los espías, Bárbara habría chantajeado al Rey en varias ocasiones, amenazando con divulgar material comprometedor que confirmaría sus encuentros.

Bárbara Rey se enteró por televisión de que Privé había publicado sus fotografías con el Rey Emérito gracias a la cesión, supuestamente, de su hijo, Ángel Cristo Jr, quien habría hecho las imágenes en los 90 escondido en un seto en su domicilio de Boadilla, donde Bárbara mantenía sus encuentros con el padre del Rey Felipe VI.

Aunque Bárbara Rey no ha querido ahondar en demasiados detalles acerca de las fotografías, sí ha asegurado que va a tomar medidas legales contra todos quienes atenten contra su honor e intimidad. Asimismo, ha contradicho la versión de su hijo. Bárbara Rey ha negado que las fotografías las hiciera Ángel Cristo Jr. «No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. No sabía nada de esto. Me he quedado… en fin. No sabía yo que podían llegar hasta este extremo, qué vergüenza, en fin, no tengo nada que decir (…) Con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es…Y cómo ha sido toda la vida. Solo te diré que las fotos no las ha hecho mi hijo y nunca en la vida las hubiera hecho mi hijo. Se van a tomar medias legales», han sido sus únicas palabras sobre este asunto.