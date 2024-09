Tamara Falcó se pronuncia tras las imágenes de Juan Carlos I y Bárbara Rey

Tamara Falcó se ha pronunciado sobre las fotografías de Bárbara Rey y Juan Carlos I en actitud cariñosa. Se trata de unas imágenes que se tomaron en 1994. Ha sido durante su intervención en El Hormiguero, donde Tamara ha dado su opinión al respecto. «Que saquen fotos dentro de una casa es el colmo. Bueno que te venda tu hijo (hace referencia a Ángel Cristo Jr.) ya es el colmo. Es todo muy rocambolesco», comentaba. «Esta historia salió hace un montón y se supone que el servicio de inteligencia tenía estas fotos en su poder. Eso es lo extraño», añadía.



Después, la marquesa de Grilón salía en defensa del padre del Rey Felipe VI. «Las fotos han salido, es lo que es, ya ha pasado un montón de tiempo, pues… (…) Sí, todos cometemos errores, pero ya, ya», explicaba en la sección de La Tertulia.

Tamara Falcó en un evento. (Foto: Gtres)

El 25 de septiembre marcó un antes y un después en la crónica social internacional. Aquel día salieron a la luz unas fotografías de Juan Carlos I y Bárbara Rey besándose y mostrándose en actitud más que cómplice. Fue la revista holandesa Privé, quien a través de Ángel Cristo Jr. publicó las imágenes que ya han dado la vuelta al mundo.

Tras conocerse este material, la vedette se pronunció en Espejo Público. «No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. No sabía nada de esto. Me he quedado… en fin. No sabía yo que podían llegar hasta este extremo, qué vergüenza, en fin, no tengo nada que decir», comentó en un primer momento. «Con esto demuestra quién es y cómo es. Y cómo ha sido toda la vida. Hasta aquí, gracias», sentenció.

Don Juan Carlos, en España. (Foto: Gtres)

Tamara Falcó sobre su deseo de ser madre

Al margen de las fotografías de Juan Carlos I y Bárbara Rey, Tamara Falcó también habló de otro asunto de índole personal durante su intervención en el espacio presentado por Pablo Motos. Antes de que la aristócrata entrara en el plató, el presentador y Marron, junto a Laura Pausini, realizaron ecografías de 8k a dos mujeres embarazadas para ver con mayor nitidez al bebé. A raíz de esto, Motos preguntó a Tamara sobre la maternidad.

Tamara Falcó posando en un photocall (Foto: Gtres)

«Cuando estás soltera, te preguntan cuándo tendrás novio. Cuando te casas, que cuándo llegará el bebé», dijo la socialité. Luego reveló más detalles. «He probado con varios métodos, pero ahora estoy con Xavi Verdaguer y me estoy cuidando la microbiota. Y con mi otra doctora estoy viendo otras opciones», comentó.

Tamara Falcó también contó que es consciente de que lo más fácil sería recurrir a la fecundación in vitro. «Yo tengo mis creencias y para mí están mucho más limitadas las opciones», explicó.»Con esta nueva doctora tengo muchas esperanzas. El método es natural», añadió.