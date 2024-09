Ha pasado más de un cuarto de siglo después de que Ángel Cristo Jr. ejerciera de improvisado paparazzo siendo solamente un adolescente y captara a su madre junto a Juan Carlos I en actitud cariñosa. Sin embargo, ha sido ahora cuando parte de las fotografías han visto por fin la luz. Una revista de Países Bajos no ha dudado en publicarlas, con unas declaraciones del propio hijo de Bárbara Rey. Ángel ha estado guardando durante todo este tiempo una copia del material.

Unas imágenes de las que se ha estado hablando durante los últimos 30 años pero que hasta ahora no se habían visto en público. Según contó el autor del reportaje, Bárbara Rey le pidió que tomara las imágenes porque las necesitaba para utilizarlas como moneda de cambio. Un intercambio que forma parte de la historia reciente de España, ya que fueron objeto de un chantaje al entonces jefe del Estado.

Bárbara Rey besándose apasionadamente con el Rey Juan Carlos I. (Foto: Revista Privé).

Casualidades o no, la revista neerlandesa ha decidido publicarlas justo un día después de que una prestigiosa cabecera francesa haya anunciado algunos de los detalles de las memorias que está escribiendo el padre del Rey Felipe VI y que saldrán a la venta el próximo año.

El comienzo de la relación

Más allá del contenido de las fotografías o de la historia que hay detrás de ellas, una de las cuestiones más interesantes es cómo comenzó la relación entre la artista y Juan Carlos I.

La relación entre el padre del Rey Felipe VI y la actriz ha sido uno de los temas más comentados y polémicos de los últimos tiempos. Don Juan Carlos y la vedette se comenzaron su romance a finales de la década de los años 70. Según ha contado ella misma en varias ocasiones, el primer encuentro ocurrió en 1977. Fue Juan Carlos I quien se puso en contacto con ella y expresó su deseo de conocerla en persona.

«Es algo de lo que no he hablado nunca, pero bueno, él me localizó, me llamó. Yo estaba trabajando, llamó por teléfono a mi casa, entonces vivía con una amiga y secretaria, cuando llegué me lo dijo y yo no me lo creí», contó la artista, que pensó que se trataba de una broma, pero no. Don Juan Carlos siguió insistiendo hasta que consiguió hablar con ella y estuvieron intercambiando llamadas durante un tiempo.

Ángel Cristo Jr. y Bárbara Rey. (Foto: Gtres)

El primer encuentro

Un encuentro que se produjo en las instalaciones del Palacio de la Zarzuela. «Eso que han dicho de que nunca he estado en la Casa Real es incierto, nuestra primera entrevista fue ahí. Me mandaron un coche y fui», reveló la artista. Bárbara explicó que se quedó muy impresionada, pero que la actitud campechana de don Juan Carlos hizo que todo fuera mucho más fácil. «Entré al despacho y fue una impresión tremenda el verle, se me iba a salir el corazón por la boca», contó.

Una relación intermitente

A lo largo de unos tres años, Juan Carlos I y Bárbara Rey mantuvieron una relación intensa pero discreta, que terminó con la boda de la vedette con Ángel Cristo. Tras la separación del domador, Bárbara se reencontró con don Juan Carlos, que nunca había dejado de estar pendiente de ella e incluso la había llamado para interesarse por su familia, según ella misma ha contado. A pesar de que retomaron su romance, pocos años después volvieron a dejar de verse. Según la artista fue porque llegó otra persona a la vida del padre de Felipe VI. Fue en esa época cuando se tomaron las imágenes que ahora Ángel Cristo Jr. ha decidido desempolvar para gran sorpresa de toda España.