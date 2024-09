Este 25 de septiembre han salido a la luz unas fotografías protagonizadas por Bárbara Rey y don Juan Carlos I. Unas imágenes en las que aparecen en actitud cómplice y que han sido publicadas por la revista holandesa Privé. Ha sido Ángel Cristo Jr. el que está tras este movimiento. De hecho, aparece en una estampa en la que posa con una diapositiva en la mano. Eso no es todo, porque, además, ha concedido una entrevista al citado medio. Ángel Cristo Jr. ha asegurado que esas fotografías las realizó por petición de su madre para poder chantajear al que fuera jefe de Estado.

En noviembre de 2023, Ángel Cristo Jr. dijo basta. El hijo de Bárbara Rey y el domador de leones tomó la decisión de dejar atrás el hermetismo que siempre le había caracterizado para conceder su primera entrevista en televisión. Después de décadas a la sombra y de mostrar un férreo apoyo a su madre, este paso al frente provocó un giro de 180 grados entre madre e hijo. Lo hizo contando su versión de la historia en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en el prime time de Telecinco.

Bárbara Rey besándose con don Juan Carlos I. (Foto: Privé).

Fue entonces cuando Ángel Cristo Jr. ya reveló las primeras pincelas de la información que ya está en conocimiento público y que es una realidad. «Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al Rey. Yo voy a hacer las fotos», contó. Y no solo eso, sino que también habló de su pasado familiar. De hecho, llegó a confesar que el verdadero problema era su madre y no su padre. Aquella primera intervención marcó, sin duda, un antes y después en la relación que tenían. Días después de que Ángel Cristo Jr. apareciera en el citado espacio, Bárbara Rey reaccionó a las declaraciones de su hijo.

Bárbara Rey besa a su hijo Ángel Cristo. (Foto: Gtres)

«Yo estoy tan acostumbrada a que me machaquen y muchas veces sin haber hecho nada, pero mi hijo es mi hijo y lo seguirá siendo hasta después de haberme ido de este mundo», expresó. Bárbara contó que sentía mucho dolor por lo ocurrido y aseguró que iba a hacer mucho daño a Ángel Cristo Jr. «Es el dolor más grande que tengo y el de que mi hija sufra por mí», indicó. «Tengo miedo porque cuando van a por alguien van sin piedad y no van a tener en cuenta la fragilidad de mi hijo», añadió.

Un segundo asalto

Lejos de dejar de aparecer en televisión, Ángel Cristo Jr. protagonizó la segunda parte de la entrevista en el mismo formato, en diciembre de 2023, donde continuó hablando de su vida familiar y personal. Aseguró que vivió una infancia que no le correspondía.

Días después, la artista rompió su silencio a través del colaborador Aurelio Manzano, quien tuvo la oportunidad de hablar con ella largo y tendido. Bárbara Rey insistió en que iba a demandar a todo aquel que pusiera en duda que había sido una mujer maltratada. Extendería esta norma a su hijo porque considera que es la única forma de frenar este escándalo mediático.

Ángel Cristo Jr. rumbo a ‘Supervivientes’

A principios de 2024 se confirmó su participación en Supervivientes. Motivo por el que la actriz tomó una importante decisión con el único fin de blindarse ante posibles polémicas que pudieran empañar su imagen mientras su hijo estaba en el reality. Y es que, pese a que la tónica general del concurso gira en torno a la supervivencia, lo cierto es que al pasar tanto tiempo alejados de sus familias, los concursantes también revelan píldoras de su esfera personal.

Ángel Cristo Jr. en Madrid. (Foto: Gtres)

A Bárbara Rey no le tembló el pulso, y en medio de la depresión que estaba atravesando, envió un burofax junto a su hija, Sofía Cristo. Un escrito emitido a Mediaset para hacérselo llegar a Ángel Cristo Jr. Sin embargo, su estancia en el concurso se vio empañada por una expulsión disciplinaria al desaparecer durante varias horas en la isla.

En el mes de mayo, Ángel Cristo Jr. volvió a tener contacto con la realidad y se puso al día sobre su situación familiar. El televisivo no quiso dejar pasar la oportunidad de volver a hablar en un plató. En junio regresó a ¡De viernes! junto a su pareja, Ana Herminia, para responder a todos aquellos que durante días le han acusado de vender a su madre y su hermana, y también sus intimidades. «La relación con mi madre está rota para siempre, yo no le deseo nada malo, pero el cordón umbilical está roto para siempre. Tanto mi madre como mi hermana se han dedicado a atacar a Ana precisamente cuando yo estaba lejos», confesó mirando al objetivo de la cámara.

La reacción de Bárbara Rey

Nada más salir a la luz esta información y las imágenes junto a don Juan Carlos I, la vedette ha reaccionado y no ha podido evitar quedarse en completo shock. «No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. No sabía nada de esto. Me he quedado… en fin. No sabía yo que podían llegar hasta este extremo, qué vergüenza, en fin, no tengo nada que decir», ha indicado en Espejo Público. «Con esto demuestra quién es y cómo es. Y cómo ha sido toda la vida. Hasta aquí, gracias», ha sentenciado.