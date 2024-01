Sofía Cristo responde al supuesto altercado que tuvo su madre Bárbara Rey en un bingo hace unos días. Desde que su hijo Ángel Cristo Jr. se sentó en un plató de televisión para hablar sobre lo ocurrido en su familia durante todos estos años, la vedette atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. En pleno proceso de recuperación, la exmujer de Ángel Cristo ha confirmado que ha recaido en la que ha sido su gran adicción: el juego. Hace unos días, la murciana volvía a acaparar los titulares de los medios de comunicación, por un supuesto altercado en un bingo de Marbella, del que han asegurado que ella fue la protagonista. Ante estas acusaciones, su hija Sofía ha dado la versión de lo ocurrido.

Bárbara Rey junto a us hijos, Ángel y Sofía, y su nuera Ana Herminia / Gtres

«No la echan ni tiene un altercado, ella solo estaba con su amiga», ha comenzado diciendo la DJ en Espejo Público. «Ya conocemos sus antecedentes con el juego, y no nos olvidemos del estado de mi madre, que es una persona que está pasando por un proceso terapéutico más complicado y que si su vía de escape es irse allí en un momento», ha continuado confesando. Sofía, quien también ha superado las adicciones que sufrió en su pasado, ha asegurado que hacía más de ocho meses que su madre no visitaba un local de juegos. Sin embargo, tras lo ocurrido estas últimas semanas, Bárbara habría vuelto a recaer en este problema.

Bárbara Rey en Madrid / GTRES

«Yo creo que esto es una alarma que quiere decir que mi madre ahora mismo no está bien. Cuando una persona está con depresión, por mucho que la psicóloga le diga tienes que salir, algo no está bien, pero si en un momento dado, que mi madre no está todos los días en el bingo metida, que va con una cantidad pequeña, que no es como antiguamente…», ha revelado, pidiendo a los medios de comunicación que no se olviden del estado de salud mental que está atravesando su madre.

En más de una ocasión, ha sido la propia Bárbara Rey la que ha confesado sus problemas con el juego, incluso hubo un momento en el que se vetó ella misma de los locales más famosos de la capital madrileña. “No olvidemos que no tiene ninguna importancia que yo vaya un rato al bingo a distraerme a pasar un rato y que no creo que sea tema de comentar en ninguna televisión. Y mucho menos que una persona tenga la desfachatez de hacer una grabación en un sitio donde está prohibido. Y sé que es un delito porque soy jugadora”, ha dicho en directo la vedette, mientras su hija explicaba el supuesto altercado.

Toda esta situación está pasándole factura a Sofía Cristo y se siente desbordada: “Me preocupa más tener que venir a trabajar y tener que ser portavoz. A mí esto ya me está empezando a causar un problema emocional, tengo mucha carga desde que salió lo que salió. Mi madre tiene que hacer su vida y yo no puedo hacerme responsable de cada paso que da”, ha aclarado. Además, la DJ ha querido recalcar que si todo sigue igual, quizás se “aparte un poco”.