Se va a cumplir un mes en los próximos días desde que Ángel Cristo Jr. concedió su entrevista más demoledora hasta la fecha. El hijo de Bárbara Rey se convirtió en el primer invitado a De Viernes, el nuevo espacio de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Durante su intervención hizo un repaso de su pasado y aseguró que su «casa era un infierno, eran constantes peales, acompañadas de gritos, miedo y sangre. Mi padre no supo gestionar estar con una mujer como mi madre, ella era muy moderna para la época. Mi miedo era que no mataran a mi madre», entre otras cosas. Desde entonces la brecha familiar se ha abierto y parece imposible de cerrar, al menos por ahora. En medio de este huracán mediático, Ángel Cristo ha reaparecido para acudir al circo, tal y como el mismo ha compartido en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angel Cristo (@angelcristojr)

A su salida del espectáculo, Ángel atendió a los medios de comunicación. «Lo hemos pasado muy bien en el circo Quirós. Son familia y siempre que podemos y tenemos a las niñas aprovechamos para ir al circo», dijo en un primer momento. Sobre cómo se encuentra tras lo sucedido, Ángel Cristo Jr. aseguró que se siente bien, pero «obviamente todo esto está siendo muy duro. Yo la última vez que estuve en plató estuve cansadísimo, porque hay demasiadas acusaciones y barbaridades que se están diciendo y ya lo he aclarado. Si hace falta que las aclare más adelante con más profundidad claro que lo haré. De momento, voy a esperar a que sigan hablando».

Ángel Cristo Jr. en Madrid / Gtres

El mensaje de Ángel Cristo Jr. a Sofía

Fue durante esta reaparición cuando Ángel Cristo Jr. quiso confesar que claro que va a ir al psicólogo. «Sí, por supuesto. Al psicólogo, que no al psiquiatra que son los que te mandan cosas que no deben mandarte», recalcó. Sobre la presunta demanda que le va a interponer su madre, también se pronunció y dijo que no tenía ningún miedo. » Además, si me ponen una, que me pongan dos, por favor», recalcó. «Yo estoy contando la verdad. Las que tienen que tener miedo son ellas», continuó, para después rectificar. «No, no quiero decir ellas. Estoy hablando en plural, pero estoy hablando de mi madre, no de mi hermana. Lo que tiene que hacer mi hermana es echarse a un lado. Es lo que yo le recomiendo. Ya le dije que nos tenemos que proteger y apoyar y yo desde aquí le digo que se eche a un lado, que no va con ella», insistió sobre este entramado familiar.

Ángel Cristo Jr., Bárbara Rey y Sofía Cristo / Gtres

Antes de marcharse, Ángel respondió a la pregunta de la reportera sobre con qué adjetivo definiría a su madre. «¿Solo uno? No te la puedo definir con una palabra. Mi hermana sí. Para mí hermana es Dios», sentenció.