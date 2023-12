Bárbara Rey se ha convertido en objeto de la crónica social de nuestro país en los últimos días a razón de las declaraciones de su hijo, Ángel Cristo Jr., en De Viernes, el nuevo programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para las noches de Telecinco que, producido por Producciones Mandarina, está dedicado a la crónica social de nuestro país con entrevistas exclusivas y tertulias. Y no es para menos teniendo en cuenta que el joven ha asegurado que sufrió maltrato psicológico durante su infancia y adolescencia por parte de su madre, así como confirmado el supuesto chantaje de la ex vedette a Don Juan Carlos I.

«He sido un niño maltratado. Un abuso constante por parte de mi madre y de todas las mujeres que me han rodeado. Los hijos no deberían estar para proteger a los padres, debería ser al contrario, yo no he tenido ni infancia, ni adolescencia, he tenido que estar durante años pendiente de mi madre y de una casa enorme (…) Mi madre me convenció de dar una entrevista en televisión hablando sobre mi padre para conseguir dinero con los que pagar mis estudios, un dinero que luego no se empleó para eso. Mi madre fue la llevó a la tumba a mi padre. Si a una persona adicta la machacas, la hundes», son solo algunas de las declaraciones de Ángel.

Bárbara Rey durante el funeral de su hermano Salvador / Gtres

Unas, sea como fuere, que estarían afectando (y mucho) a la salud de Bárbara. Según ha desvelado hace escasas horas su otra hija fruto de su matrimonio con Ángel Cristo, Sofía Cristo, la televisiva ha sufrido varios bajones de tensión en lugares públicos en los últimos días. Lo que la ha derivado de inmediato al psiquiatra y cardiólogo. «Mi madre está mal. Muy mal. Ha dado un bajón de salud muy fuerte en estos días. Y me preocupa», ha comenzado diciendo Sofía Cristo en Espejo Público. «Ahora mi madre ha tenido que retomar el contacto con un psiquiatra y también la está viendo un cardiólogo. Se desmayó en el Corte Inglés el otro día y se la encontraron tirada en el baño y la llevaron a los servicios médicos. Le ofrecieron salir de ahí en silla de ruedas, pero ella dijo que no, que ya tenía bastante. Fue entonces cuando las cámaras la captaron algo aturdida. Acababa de desmayarse y tiene el parte médico que lo atestigua», ha añadido la tertuliana.

Dicho episodio, cabe recordar, se remonta al pasado día 4 de diciembre, cuando Bárbara Rey, vestida de riguroso luto por el fallecimiento de su hermano, Salvador, fue captada en un vídeo desorientada en un parking de Madrid, generando preocupación en su entorno y en la opinión pública. En las imágenes, Bárbara no reacciona a las preguntas de la prensa y ni si quiera levanta la mirada del suelo. Asimismo, su movimiento es lento, pesado e incluso torpe, cuando entra en su vehículo.

Bárbara Rey en Marbella / Gtres

Por su parte, Sofía Cristo también ha confesado que ha tenido que retomar su terapia para evitar no recaer en adicciones pasadas. «Con sus virtudes y sus defectos yo siempre protegeré a mi madre. Yo he tenido que volver a terapia después de todo, al final cualquier cosa emocional que a mí me pase me puede llevar a una recaída», ha dicho. Además, la ex concursante de Secret Story ha anunciado que emprenderá acciones legales contra su hermano. «Vamos a tomar acciones legales contra todos aquellos que hayan vulnerado nuestro honor. Calumnias, falacias, mentiras… Este desprestigio público tanto de ella como de mí al final tendrá unas consecuencias», apunta.