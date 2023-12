Sofía Cristo no es la única: famosos que empezaron a consumir drogas desde jóvenes

Son varios los famosos que han confesado abiertamente haber entrado -y salido- en el infierno de las drogas. Sofía Cristo no fue una de las últimas en hablar de ello, pero si en tener actualidad a razón de la desgarradora entrevista que realizó su hermano en televisión hace unos días. Sin embargo, antes hubo otros VIP que coquetearon con este universo prohibido y tan perjudicial para su salud. ¿Quieres saber quiénes son?

Kim Kardashian

Kim Kardashian entrando a una fiesta / GTRES

La reina del famoso clan televisivo descubrió en una entrevista que cayó en las drogas. Lo suyo fue de manera puntual y durante uno de los episodios que le catapultaron a la fama: «Me casé hasta arriba de éxtasis. Esa fue la primera vez (que consumí). Lo tomé solo una vez más e hice un vídeo sexual. Es como si cualquier cosa horrible que pudiera sucederme ocurriera cuando lo tomo», declaró ante la atenta mirada de su hermana Kendall Jenner.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. / Gtres

El mítico actor, conocido por interpretar a Iron Man en la saga de Los Vengadores, también fue otro de los famosos que probó las drogas a sabiendas de que se estaba haciendo daño: «Es como tener un arma cargada en la boca, y el dedo en el gatillo, sabes que se puede disparar en cualquier momento, pero te gusta el sabor a metal del arma». De hecho, llegar a ser arrestado por posesión de estupefacientes.

Kiko Rivera

Kiko Rivera en una sesión de DJ/ Gtres

El hijo de Isabel Pantoja es uno de los casos más sonados en nuestro país. Se sentó delante de Jorge Javier Vázquez en un Deluxe a contarle que había visto arruinada su vida por culpa de las drogas, hasta el punto de lapidar en una noche el dinero que iba a destinar para ayudar a su madre a salir de la cárcel. «Me arruiné y tenía ocho millones de euros en el banco. Me los gasté en dos años. Yo me podría haber muerto en una de mis noches locas, que me he puesto 10 gramos de cocaína. He consumido durante muchos años a diario», dijo. Hizo propósito de enmienda.

Bradley Cooper

Bradley Cooper posando en un evento/ GTRES

Quien podría pensar que un tipo con tan buena presencia y famoso como Bradley Cooper iba a caer en la peligrosa espiral de las drogas. Pues al comienzo de su carrera, siendo bien joven, su adicción le llevó a tener pensamientos suicidas, herirse de forma deliberada y boicotear su carrera en el cine.

Ed Sheeran

Ed Sheeran en una imagen de archivo / Gtres

El cantante supo parar a tiempo la destrucción que le estaban generando las drogas: «De repente me encontré tomando esas sustancias yo solo. No podía seguir así. No podía escribir música de esa manera. Tampoco actuar. Me he esforzado mucho toda mi vida para llegar a donde estoy como para perderlo todo por algo que ocurría durante mi tiempo libre», contó.

Sofía Cristo

Sofía cristo en un acto sobre adicciones organizado por Gaex Torrevieja/ Gtres

La causante de hacer ahora esta recopilación contó hace una década cómo empezó de joven a consumir drogas: «Soy adicta. Empecé con los porros, luego cocaína y las drogas de diseño que están en la calle (spid, éxtasis líquido)…». Su hermano contó que no se enteraba de lo que pasaba en casa porque desde los 13 años estaba drogada. Afortunadamente, Sofía Cristo fue uno de esos rostros famosos que consiguió dejar atrás las drogas e incluso ha realizado labores de desintoxicación para gente que quiere dejarlas.