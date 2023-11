Miguel Bosé desvela cómo salió de las drogas: «Ya no tenía sentido»

Miguel Bosé vuelve a estar de actualidad tras el estreno de su biopic en abierto. Bosé, la serie, se emitió por primera vez en Telecinco el pasado 6 de noviembre convirtiéndose rápidamente en uno de los grandes éxitos de audiencia de la cadena. La ficción, que está protagonizada por José Pastor e Iván Sánchez y cuenta con el beneplácito del cantante, repasa la vida personal y profesional del artista durante sus diferentes etapas. Una de las más difíciles, como él mismo ha asegurado, fue la de los 80 tras la publicación de su álbum Bandido, donde su relación con las drogas, el sexo y el alcohol le llevó a vivir un auténtico infierno.

José Pastor, Miguel Bosé e Iván Sánchez / Gtres

Así lo ha reconocido él mismo en una entrevista con Joaquín Prat, donde ambos tratan de abordar el biopic y los sucesos que tuvieron lugar en la vida real del artista. Una de las inquietudes del periodista fue saber cómo terminó Bosé con todos aquellos excesos y logró salir de la droga: «En mi caso fue saturación, está clarísimo. Cuando hace parte la fiesta, aporta relaciones y cosas, es fiesta. Pero, cuando pasa a la cotidianidad, ya no tiene sentido y pierde la gracia. Pierde la diversión y hay un momento que dices ‘Ya’», explicaba en cantante.

Entrevista a Miguel Bosé en torno a su ‘biopic’ / Mediaset

En la serie sobre el autor de Los chicos no lloran se retratan fiestas a diario, todo tipo de sustancias estupefacientes, mucho alcohol y orgías con hombres y mujeres. Ese lado de la vida, por el que pasó Miguel Bosé, le llevó a ver la parte más salvaje de nuestra existencia, pero también a darse cuenta de las consecuencias que podían llegar a darse si seguía por ese camino. «Generalmente se entra y nunca se sale. No aporta absolutamente nada», aclaró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MIGUEL BOSÉ (@miguelbose)

De hecho, las hermanas del artista, Paola y Lucía Dominguín, presentes ayer en el plató, hicieron referencia a la fuerza de voluntad que tuvo Miguel Bosé para dejar las drogas en poco tiempo. Y es que según se reveló, el cantante había llegado a estar dos años sin ver la luz del sol: «Hay gente que lo hace durante 10 años. Él lo concentró todo en ese periodo». Algo que pudo deberse, señalaron, a que «empezó muy tarde» a probar sustancias ilegales, ya que en esa época su hermano se encontraba en la treintena. Además, el propio protagonista destacó que había tomado casi todas las drogas disponibles en los 80.

El verdadero amor de Miguel Bosé

Lo cierto es que la vida del cantante no solo da para una serie. Tanto es así que el pasado mes de septiembre se estrenaba el documental Bosé Renacido en Movistar Plus +, para lo que Miguel visitó nuestro país y dio varias entrevistas durante su promoción. Una de las más llamativas fue la que le concedió a Ana Rosa Quintana en TardeAR.

La periodista quiso saber quién había sido el amor de su vida, aunque la contestación del cantante no fue la esperada: «Hay muchos amores de mi vida. Ha habido muchos hombres y mujeres. He tenido la suerte de que me ha gustado todo», expresó sin mencionar a Nacho Palau, que fue su pareja durante más de dos décadas.