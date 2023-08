Miguel Bosé, el ‘papito’ de las mil y una polémicas

Miguel Bosé pertenece a esa estirpe de cantantes legendarios que grabaron su nombre con letras de oro en la siempre competida industria musical. No todos pueden presumir de haber conseguido vender más de 30 millones de copias de sus más de veinte álbumes. De entre todos, quizá uno de los más exitosos sea Papito. En la portada de aquel LP aparecía un joven artista tatuado y en actitud irreverente, dando una píldora de lo díscolo que siempre ha sido.

Durante décadas se ha erigido como uno de los artistas españoles más potentes en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, pasados los años ya no queda nada de aquel talentoso joven que empezó a despuntar en los 70 en la danza al ser instruido en Londres con Lindsay Kemp, en París con Martha Graham y con Alvin Ailey en Nueva York.

Miguel Bosé junto a su padre y Salvador Dalí / GTRES

Un estudio realizado por Personality Media en 2021 para este digital confirmó la caída en desgracia de Miguel Bosé a ojos de la sociedad. El detonante de este bajón fue su posicionamiento político. La sociedad penaliza esto y en función de la repercusión de sus palabras premia o castiga. En su caso fue la segunda opción. No gustó que dejara su vena artística para poner el foco en aspectos como la crisis de Venezuela o sus enfrentamientos públicos con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Recientemente, Bosé ha sido noticia por sufrir un robo en su domicilio de México. En esta ocasión, fue víctima de un asalto a mano armada cuando él y sus hijos estaban dentro. La circunstancia vuelve a poner la lupa sobre aspectos que no conciernen a su faceta profesional. Y es que desde hace años se habla más de él por los escándalos que por sus canciones, una de las últimas junto a Rauw Alejandro. A continuación, recordamos algunas de sus polémicas más sonadas.

Su relación con Nacho Palau y la paternidad

En el aspecto personal, Bosé siempre ha sido una persona muy hermética. Buena muestra de ello es la gestión que hizo de su relación con Nacho Palau. El cantante y el arquitecto valenciano mantuvieron un romance de casi tres décadas de duración, pero nunca dijo que estuvieran juntos. Al mismo tiempo, anunció que había sido padre de dos niños sin desvelar que realmente eran cuatro. Dos eran de Nacho, Telmo e Ivo, y los otros dos, Tadeo y Diego, eran de Miguel. La custodia de los pequeños supuso otro lío importante.

Nacho Palau y Miguel Bosé en Madrid / Gtres

Miguel Bosé, el negacionista

En 2020, Bosé fue objeto de controversia debido a sus opiniones sobre la pandemia de COVID-19. En una serie de publicaciones en redes sociales, Bosé cuestionó la existencia del virus y criticó las medidas de confinamiento implementadas por los gobiernos. Es más, en una entrevista con el periodista Jordi Évole, el cantante llegó a afirmar que «el coronavirus no existe» y que se trataba de «una gran mentira global». Y señaló a la prensa como cómplices: «Yo creo que la manipulación de los medios, una vez más, es inmensa. Tienen mucho miedo al negacionismo o a esas cosas que ellos llaman conspiraciones».

Miguel Bosé con Jordi Évole

Estas declaraciones generaron reacciones negativas en las redes sociales y en la opinión pública, ya que muchos consideraron que Bosé estaba minimizando la gravedad de una situación que golpeó con fuerza al planeta dejando millones de muertos por este motivo.

En este sentido, otra de las polémicas más fuertes tuvo lugar tras la muerte de su madre, Lucía Bosé. El artista se desmarcó con estas palabras: «Mi madre no tenía coronavirus […] A mi madre se la sedó hasta la muerte, como se solía hacer con el resto de los ancianos. Y daba igual quién fuera, y no te la dejaban sacar, no podías ir a visitarla».

A pesar de las múltiples controversias, el legado musical de Bosé sigue siendo impresionante. Ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, incluidos varios Grammy Latinos y un Premio Billboard Latino a la Trayectoria Artística. Pero así es él, un talento sin filtros, con luces pero también con sombras.