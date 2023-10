Miguel Bosé ha visitado en la tarde de este lunes TardeAR, el nuevo programa para las tardes de Telecinco a los mandos de Ana Rosa Quintana, tras el final de Sálvame el pasado mes de junio. Lo ha hecho con motivo del inminente estreno en la cadena insignia de Mediaset, de su biopic, Bosé, que se estrenó el pasado mes de marzo en España de la mano de la plataforma SkyShowtime, si bien primero vio la luz en Norteamérica por Paramount+.

Telecinco ha readaptado la serie a cuatro episodios bajo el título La noche de Miguel Bosé. Cada capitulo funciona, según contó hace varios días su director, Nacho Faerna, como hilo conductor de los episodios más destacados de la vida del cantante; desde los inicios de su carrera y sus años de juventud y desenfreno, y hasta su etapa de madurez artística y personal, su decisión de convertirse en padre durante su relación sentimental con Nacho Palau, y su última gira. «No hemos eliminado nada. Lo hemos contado de otra manera», expresó.

Miguel Bosé este lunes en ‘TardeAR’ / Telecinco

Sobre todo ello, y específicamente sobre sus inicios y su sexualidad, el intérprete de Amante Bandido se ha sincerado con Ana Rosa. «He tenido la suerte de que me ha gustado todo», ha comenzado diciendo para hondar después, en cómo fue la reacción de su padre, Luis Miguel Dominguín, al enterarse de su bisexualidad. «Lo entendió todo. Cuando se enteró de esta generosidad en mi gusto, me lo dijo. No le mentí porque era mi padre, y me dijo: ‘No sabes la envidia que me das’. Era muy respetuoso y me pedía que le contara cómo me sentía. Era un hombre con una ternura bestial, y eso que en la primera parte de mi vida esa ternura no la caté porque era muy exigente conmigo y quería que fuera el heredero de la casta Dominguín», ha añadido el cantante.

Al respecto de esto mismo, Quintana le ha preguntado a Bosé sobre si su productora sabía de su sexualidad en el momento en que se disparó su fama. «Mi casa discográfica no sabía nada. Estas cosas aparecen ahora porque pasa el tiempo y las cosas que te parecían importantes, de repente no lo son tanto. Necesitas mucha paz y reconciliación para estar tranquilo y para poder seguir progresando y creciendo (…) Cuando se conocen estos secretos, me libero mucho, porque pesan y si quieres volar, o tiras el lastre o no subes», ha contado Bosé.

Miguel Bosé y Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ / Telecinco

Sobre sus amores, Miguel Bosé ha destacado el romance que tuvo con Ana Obregón en su juventud. El artista y la bióloga, cabe recordar, estuvieron juntos durante más de dos años, hasta que Nacho Duato se cruzó en sus vidas. «Se cruzó esta belleza de hombre…Nos fuimos a Nueva York, estudiamos allí mucho tiempo y luego él se fue a Suecia, al Cullberg a bailar, y yo retomé mi carrera que había interrumpido», recuerda Bosé.

Miguel Bosé habla sobre el atraco que sufrió en su casa de México

Durante su entrevista, el panameño ha sido preguntado expresamente también por el robo del que fue víctima, el pasado mes de agosto, en su casa de México. Según relató el artista, diez encapuchados entraron en la vivienda y le maniataron durante dos horas, tanto a él como a sus dos hijos y al personal de servicio. Primero desarmaron al agente de seguridad que tiene contratado el cantante y después, explicaron qué estaban buscando.

«Me encanta ese país, es un mercado que hay que vivir cerca y requiere mucha atención, y está pegado a otros como el de Estados Unidos. Hay que estar cerca, y mis hijos se adaptan muy bien, tienen sus amigos y su vida. Desde ese momento todo se volvió más benevolente», ha explicado.