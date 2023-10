Pablo Alborán rompe su silencio tras ser señalado como novio de Miguel Bosé

La vida privada de Pablo Alborán se ha desarrollado en la más estricta discreción y quiere que todo siga así, pero no ha tenido más remedio que reaccionar a las últimas informaciones que se han publicado sobre él. Una revista mexicana asegura que mantiene una relación sentimental con Miguel Bosé, pero todo hace pensar que los datos no son correctos. De hecho un periodista acaba de aclarar cómo se ha producido la historia. Antes de entrar en detalles hay que tener en cuenta que Pablo rompió hace unos meses con su novio, un discreto banquero que operaba en Madrid.

La ruptura entre Pablo Alborán y su misterioso novio generó todo tipo de rumores, pues nadie sabía que el artista estaba enamorado. De hecho la identidad del banquero sigue siendo un misterio para muchos. Solamente se sabe que pertenece a la alta sociedad madrileña y que estuvieron juntos tres años. Alborán prefiere no entrar en detalles y se ha mantenido al margen de esta noticia. No obstante, en las últimas horas ha aumentado la tensión y cada vez hay más informaciones relacionas con su trayectoria personal.

Pablo Alborán cantando con Miguel Bosé / GTRES

Un medio de México asegura que ha hablado con fuentes cercanas al cantante, fuentes que habrían reconocido que supuestamente se ha enamorado de Miguel Bosé. ¿Qué hay de cierto en todo esto? El periodista Antonio Rossi asegura que nada. “Está confirmado, nada”, insiste mientras escucha los datos que ha aportado uno de sus compañeros.

Las informaciones sobre Pablo Alborán y Miguel Bosé

Pablo Alborán en un evento / Gtres

El artista de la Costa del Sol se hizo conocido gracias a una romántica canción que sigue sonando con fuerza: Solamente tú. Este tema consolidó su carrera en los escenarios y desde entonces su fama no ha hecho nada más que crecer. Sí, se puede comparar con la popularidad de Miguel Bose, a pesar de que este último lleva mucho más años cantando porque es mayor que él. Ambos tienen en común un dato importante: han blindado su vida privada y guardan silencio ante todas las polémicas. Sin embargo, Alborán ha hecho una excepción reaccionando en sus redes con una frase contundente.

“Mi autocontrol y yo evitando causar una hecatombe innecesaria”, ha escrito el cantante. Justo en este momento se encuentra en México desarrollando su gira, por eso ha coincido con Bosé. Aunque no ha hablado claramente del tema, es evidente que ha desmentido la información. Lo único que le une al hijo de Luis Miguel Dominguín.

La teoría que ha cobrado mucho peso

El programa Vamos a Ver, presentado por Joaquín Prat, ha arrojado luz a este asunto. El periodista Álex Rodríguez ha realizado una conexión desde Miami para hablar de la revista que ha publicado la relación entre Miguel Bosé y Pablo Alborán. Según sus datos, la publicación podría no haber hablado con el entorno, de ahí que la noticia tenga tan poca carga periodística.

Miguel Bosé en la presentación de su proyecto / GTRES

“Como dato curioso, a pesar de que esta revista está diciendo que toda esa información la obtuvieron de una entrevista a una amiga de Pablo Alborán y Miguel Bosé, les cuento que muchas veces se inventan que han entrevistado a terceras personas para dar noticias”, explica Rodríguez en Telecinco. Después ha desvelado que no es la primera vez que sucede algo parecido. “Yo estoy seguro de que esa entrevista no existe y creo que la información no es cierta. Entre ellos no hay nada más allá que una amistad”.

Antonio Rossi le ha dado la razón y las palabras que Alborán ha publicado en su cuenta de Instagram van en el mismo sentido.