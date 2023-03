El injustificado y sorprendente dardo de Nacho Duato a la Reina Letizia

Nacho Duato se encuentra inmerso en un emocionante proyecto. El bailarín acaba de inaugurar su propia academia de danza, una de las grandes ilusiones de su vida. Una gran aventura para Nacho Duato, en la que se va a ofrecer un programa internacional de posgrado, el Nacho Duato Trainee Program. Durante la presentación de esta iniciativa, el bailarín ha atendido amablemente a los medios y ha hablado sobre diferentes cuestiones, no solo sobre las relativas estrictamente a la academia. Nacho Duato ha sorprendido al hacer unas llamativas declaraciones sobre la falta de apoyo de las instituciones a los bailarines, entre las que ha incluido a la Familia Real. Unos comentarios curiosos si se tiene en cuenta que la Reina Letizia es una apasionada del ballet y de otras manifestaciones artísticas.

Más allá de su papel institucional, lo cierto es que con sus salidas privadas, los Reyes se han esforzado por impulsar la cultura nacional. No es ningún secreto que don Felipe y doña Letizia acuden de manera regular a salas de cine -de hecho fue uno de sus primeros planes tras finalizar el estado de alarma-, pero también la Reina en solitario suele ir a conciertos o representaciones relacionadas con el mundo de la danza. Por ejemplo, se la ha visto en varias ocasiones en el ballet con sus hijas -en una obra coordinada por Víctor Ullate en los Teatros del Canal en 2019- o con el Rey, la Princesa Leonor y la infanta Sofía en un espectáculo de María Pagés.

Sin embargo, Nacho Duato ha declarado que la actitud de doña Letizia no es la adecuada. «Dicen que la Reina va escondido a ver el ballet, pues no señor, te tienen que ver», ha dicho el bailarín, que considera que la Familia Real no apoya la cultura. Es más, asegura que tampoco lo hace el Gobierno. «A mí un ministro me dijo que me tenía que ir, porque es una compañía pública y yo eclipsaba al ministerio», ha revelado.

El bailarín ha revelado que en una ocasión intentó ponerse en contacto con el Rey Felipe para comentarle esta cuestión, pero no ha tenido respuesta: «Escribí al Rey para hablar con él de la falta de rigor con los bailarines y decirle lo mucho que las Casas Reales están presentes en la ópera, y que propusiese a la infanta Sofía ser madrina del ballet pero en 15 meses no ha encontrado un hueco para mí», ha dicho el bailarín.

Nacho Duato ha recordado que la que sí fue a verle una vez fue la Reina Sofía, con su cuñada, la infanta Margarita, pero sin Juan Carlos I. El bailarín ha contado que la madre de Felipe VI le dijo que su marido estaba muy ocupado. «Estaba viendo las regatas o viendo a Nadal, eso está claro. Cada uno hace lo que quiere, pero aquí la Familia Real no apoya la cultura», se ha quejado Nacho Duato.