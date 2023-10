Miguel Bosé se convertirá, en las próximas semanas, en rostro recurrente de Telecinco. A medias. El cantante verá representada su vida en la cadena insignia de Mediaset España, cuya razón social es Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, S.A.U; a través del biopic Bosé, que se estrenó el pasado mes de marzo en España de la mano de la plataforma SkyShowtime, si bien primero vio la luz en Norteamérica por Paramount+.

Telecinco ha readaptado la serie a cuatro episodios, en el marco de un evento de programación que la cadena ha denominado La noche de Miguel Bosé y que ha presentado ante los medios de comunicación, este viernes. Cada capitulo funciona, según ha contado su director, Nacho Faerna, como hilo conductor de los episodios más destacados de la vida del cantante; desde los inicios de su carrera y sus años de juventud y desenfreno, y hasta su etapa de madurez artística y personal, su decisión de convertirse en padre durante su relación sentimental con Nacho Palau, y su última gira. «No hemos eliminado nada. Lo hemos contado de otra manera», ha dicho.

Miguel Bosé en la presentación de ‘Bosé’ / Gtres

En la presentación ha estado, como no podía ser de otra forma, el propio Miguel Bosé, junto a los dos actores que le interpretan en la ficción, José Pastor e Iván Sánchez, y el resto de miembros de reparto. El primero se pone en la piel de Bosé en sus primeros años de carrera musical, mientras que Iván, lo hace en la «más madura, más endurecida y más oscura», de la vida del intérprete de Si tú no vuelves, Morenamía o Aire soy. «La ficción da posibilidad de embellecerlo todo, de edulcorarlo, hacerlo más bonito o duro de lo que realmente fue. Verlo ha sido una liberación plasmada. Doy las gracias a los recuerdos y los dejo volar, los dejo libres. Al ver la serie, me quedé tranquilo, no ha sido nada chocante», ha contado Miguel.

Pero hay más y al margen de la ficción. El panameño ha sido preguntado expresamente por los últimos acontecimientos que han marcado su vida, como el robo del que fue víctima, el pasado mes de agosto, en su casa de México. Según relató el artista, diez encapuchados entraron en la vivienda y le maniataron durante dos horas, tanto a él como a sus dos hijos y al personal de servicio. Primero desarmaron al agente de seguridad que tiene contratado el cantante y después, explicaron qué estaban buscando.