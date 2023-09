Isabel Pantoja se convirtió en la primera invitada de esta nueva temporada de El Hormiguero, que se estrenó el pasado 4 de septiembre en Antena 3, tal y como te contamos en exclusiva desde LOOK. Sin embargo, el arranque del espacio conducido por Pablo Motos se vio empañado por el inesperado ‘plantón’ de otro de sus asistentes estrellas, Miguel Bosé, que tenía previsto visitar el plató de las hormigas más conocidas de la televisión dos días después que la intérprete de Marinero de luces. Debido a que el cantante atravesaba un bache de salud no pudo cumplir con sus compromisos profesionales. Una vez superado ha tomado la decisión de reanudar su cita este mismo martes.

Miguel Bosé en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Alrededor de las 22:00 horas, el intérprete de Amante Bandido ha reaparecido con una sonrisa de oreja a oreja y ya recuperado de la dolencia que le impidió acudir a principios de mes al espacio. Finalmente, el cantante ha podido promocionar el lanzamiento de su docuserie Bosé Renacido, pieza audiovisual que se puede ver en Movistar+ y en la que muestra su faceta más cercana, alejada de la imagen de artista que ha ido proyectando a lo largo de todos estos años.

Sin embargo, nada más comenzar la entrevista, Bosé ha querido pedir disculpas por no haber podido acudir en la fecha que tenía prevista. «Antes de que empecemos yo quiero pedir perdón a todo el equipo de El Hormiguero porque la última vez que tuve que haber venido me puse muy enfermito», ha comenzado diciendo. Segundos después ha relatado cómo vivió el atraco que sufrió en México el pasado 18 de agosto. «Estábamos ya dormidos y los niños estaban en salón haciendo una llamada con un amigo», ha explicado.

Pablo Motos y Miguel Bosé / Antena 3

Pese a la situación que vivieron en el interior de la vivienda, hay un momento que dejó sin palabras al ex de Nacho Palau. En medio del atraco, el jefe de la operación se quitó la máscara porque reconoció la figura de Miguel Bosé. Para la sorpresa del intérprete, el atracador le dijo: «Yo soy tu fan» a lo que el invitado respondió: «Vamos a llevar las cosas por buen camino para que haya conciertos». «En ese momento pensé que no iba a pasar nada», ha asegurado. Eso no es todo, porque el resto de los encapuchados querían hacerse un selfie con el hermano de Lucía Dominguín. Un surrealista episodio que el artista ha relatado dejando atónitos a los presentes en el plató.

Miguel Bosé en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Miguel Bosé ha querido dejar claro también que la banda que les asaltó no era nada profesional porque cuando llegó el momento de atarles lo hicieron con los cordones de sus propias zapatillas, algo que le llamó especial atención. «Estaban todos armados con metralletas», ha detallado. Antes de finalizar su relato ha querido recalcar la actitud de sus hijos que se comportaron como unos «verdaderos campeones» en todo momento. Además, ha asegurado que uno de los ladrones fue su «ángel de la guarda» porque cuando metieron a los pequeños en un cuarto desató a uno de ellos y le dijo: «‘Te voy a desatar para que en media hora, no antes, tú termines de desatarte y desates a los demás, pero no lo digas’». «Entonces, cuando a mi me agarraron por detrás y me taparon con las almohadas, al cabo de un rato grité porque no sabía si había alguien ahí o se les habían llevado, y digo ¿hay alguien ahí? y responden: ‘sí, papi’. O sea, yo no sabía nada. Estaban todos bien», ha recordado, todavía con un nudo en la garganta.