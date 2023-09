Estaba todo a punto para su aparición esta noche pero, finalmente, no será. Miguel Bosé ha dejado plantado a Pablo Motos a escasas horas de una nueva entrega de El Hormiguero que, esta misma semana, ha comenzado su decimo octava temporada en Antena 3. Si bien el cantante iba a acudir al espacio de 7 y acción para promocionar el lanzamiento ayer, de su docuserie en Movistar+, Bosé Renacido, un nuevo problema de salud del artista ha impedido que vaya a ser así.

Tal y como ha avanzado el portal Vertele hace escasos minutos, Miguel Bosé se encuentra enfermo desde hace varios días. Algo que llama poderosamente la atención si tenemos en cuenta que, este martes, el intérprete de Si tú no vuelves o Amante bandido, reapareció ante los medios de comunicación, muy sonriente y sereno, en el marco del FesTVal de Vitoria, el fesStival de televisión de Vitoria que desde 2009, acoge los principales estrenos de las cadenas y plataformas televisivas para la temporada de otoño-invierno. «La cita se ha venido abajo por un problema de salud. Bosé ya estaba enfermo el martes en el FesTVal de Vitoria, al que acudió para presentar su proyecto con la plataforma de Telefónica», reza la publicación.

Miguel Bosé en el FesTVal de Vitoria / Gtres

En su lugar, El Hormiguero ha anunciado la presencia de Carlos Latre en plató quien, además de sorprender nuevamente al público con sus dotes para la imitación, promocionará su gira One Man Show. A Latre le seguirán José Coronado y Marta Nieto, este jueves, para hablar de la adaptación cinematográfica de Verano en rojo; así como Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo, que se espera que se incorporen de nuevo en la tertulia de actualidad del veterano programa tras el periodo vacacional.

Su última visita a ‘El Hormiguero’

Sea como fuere, lo cierto es que esta no iba a ser la primera vez que Miguel Bosé visitase a Trancas y Barrancas, y al natural de Requena. De hecho, el artista es ya un invitado platino, lo que significa que ha visitado los estudios de la calle Alcalá 518 de la capital madrileña hasta en diez ocasiones. La última fue el pasado mes de marzo con motivo de la presentación de su serie, Bosé, basada en su propia vida; en compañía de José Pastor, el actor de lo interpreta en la ficción. «Los guionistas me han preguntado por el contenido que iban a fabricar. Yo les conté con pelos y señales todo, por lo que tienen una base totalmente fidedigna. Yo creo que es un pedazo de serie, que está muy bien hecha y muy bien actuada», explicó Miguel.

Miguel Bosé en un evento / Gtres

Al margen de la serie, Bosé fue preguntado expresamente también por la pérdida de voz que sufrió a consecuencia de una sinusitis crónica, y por sus polémicas declaraciones durante la pandemia del coronavirus. «De lo que tenemos que hablar es de libertades. Yo emití mi parecer. No pasa nada, tú te vacunas, yo no me vacuno (…) Hay espacio para todos. Cuando saltó eso yo emití mi criterio», dijo el artista. «Al gobierno no le gustaba que llevara la contraria a lo que ellos pretendían lanzar. Con un solo tuit me puse en contra a todos los partidos políticos», añadió.