Pablo Alborán habla por primera vez sobre su relación con Miguel Bosé

El pasado 16 de octubre Pablo Alborán acudió a la gala de los Premios Grammy. Tenía cinco nominaciones y no consiguió hacerse con ningún galardón, pero aprovechó para aclarar una de las polémicas más sonadas de los últimos tiempos: su supuesta historia de amor con Miguel Bosé. El cantante ha reconocido una infinidad de veces que tiene una relación de amistad con Miguel, aunque insiste que entre ellos no hay nada más que eso. Por ese motivo su reacción cuando le han preguntado por el tema ha llamado tanto la atención. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental.

Pablo Alborán siempre ha sido reservado con su vida privada. El 17 de julio de 2020 anunció en sus redes sociales cuál era su orientación sexual. «Estoy aquí para contaros que soy homosexual y que no pasa nada. La vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era», declaró para dar visibilidad a los derechos LGTBI. Desde ese momento todo el mundo ha intentado averiguar quién es su novio, pero no ha sido una tarea fácil.

Pablo Alborán habla de Miguel Bosé

Tan sincero como de costumbre, Pablo Alborán ha dado unas declaraciones relacionadas con Miguel Bosé. Una revista mexicana asegura que están enamorados y cuando saltó la noticia lanzó un mensaje en Instagram: «Mi autocontrol y yo evitando causar una hecatombe innecesaria». Con estas palabras desmintió que fuese novio de Miguel. Sin embargo todavía hay muchas dudas encima de la mesa, por eso ha hablado claro por primera vez. Ha desmentido la información que nació en México. «Me tengo que reír. Es lo que hay», dijo durante la alfombra roja de los Premios Grammy.

Alborán no se negó a hablar de este tema. De hecho dio naturalidad al asunto para demostrar que no tiene nada que esconder y que todo es un rumor si fundamento que no se ajusta a la realidad. «Anda, que venir aquí a preguntarme eso. Es una pena que os hagáis eco de eso», respondió cuando un periodista siguió insistiendo. El artista estaba nominado a cinco premios: mejor grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor álbum vocal pop y mejor canción pop. Pero lamentablemente no se llevó ninguno.

El ex novio de Pablo Alborán

En mayo de este mismo año se confirmó una noticia sorprendente. Fuentes cercanas aseguraron que Pablo había roto con su novio. Esta última hora llamó mucho la atención porque nadie sabía que el cantante estaba enamorado. Decidió llevar esta historia de amor en secreto y se filtró cuando ya había terminado. Durante dos años estuvo con un banquero de Madrid, pero ambos se dieron cuenta de que debían separar sus caminos y pusieron punto y final al romance secreto.

Miguel Bosé adora a Pablo Alborán

La revista que aseguró el noviazgo entre Miguel Bosé y Pablo Alborán ya ha publicado otras informaciones incorrectas. Lo que sí es cierto es que los artistas son íntimos amigos, de hecho Alborán estuvo visitando al hijo de Lucía Bosé en México. Publicó una foto con él en su cuenta de Instagram. Es decir, en ningún momento intentó esconderse ni hizo nada a espaldas de la prensa. Esto demuestra que ha tratado el tema con total naturalidad, de hecho no tuvo ningún problema en pronunciarse al respecto en la gala de los Grammy.