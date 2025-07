Jorge Rey alerta sobre lo que llega a finales de julio y no es normal: no estamos preparados para lo que va a pasar en España

No estamos preparados para lo que va a pasar en España, Jorge Rey alerta sobre lo que llega a finales de julio y no es normal. Tenemos que empezar a prepararnos para un nuevo cambio en el tiempo que directamente puede cambiar por completo un tiempo que nos estaría afectando a media España. Estamos ante una situación cambiante que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Con ciertas novedades que nos golpearán de lleno y que pueden significar un giro radical en muchos sentidos.

Este experto en el tiempo que no ha dudado en empezar a usar un sistema tradicional que ha sido capaz de adelantarse a todos los demás y hacerlo por la puerta grande. Sin duda alguna, tendremos que empezar a pensar en un destacado cambio de tiempo que puede acabar tirando por tierra las vacaciones de muchas personas. Cuando llegamos a un punto en el que el buen tiempo se convierte en todo un reto, las consecuencias pueden llegar a ser terribles en todos los sentidos. Tocará estar muy pendientes de una serie de situaciones que pueden ser esenciales en estos días. Por lo que, quizás tenemos que ver llegar esté destacado cambio de tendencia que nos ha afectado de lleno.

No estamos preparados para lo que va a pasar en España

España se prepara para afrontar unos días de fin de ciclo, de un julio que ha dado mucho de qué hablar y lo hará con la mirada puesta a una situación del todo inesperada. Tendremos que empezar a visualizar algunos cambios que pueden llegar a ser los que marcarán estos días que hasta la fecha no imaginaríamos.

Este verano tendremos que afrontar un destacado giro de guion que puede acabar de darnos algunas novedades que hasta la fecha no habíamos visto llegar. La llegada de un cambio de tendencia que puede convertirse en una dura realidad ha acabado siendo un todo que puede acabar de darnos ciertas novedades del todo inesperadas y directas.

Tenemos que empezar a visualizar determinadas transformaciones que hasta el momento pueden poner en riesgo los planes de esta temporada. Tocará ver qué es lo que nos está afectando en unos días en los que todo puede acabar siendo posible, según Jorge Rey.

La alerta que lanza Jorge Rey sobre lo que llega a finales de julio

El calor intenso será el gran protagonista de este mes de julio, con ciertas novedades que acabarán marcando una diferencia importante y que pueden acabar de darnos más de una sorpresa inesperada. Sin duda alguna, tendremos que empezar a buscar una serie de novedades que acabarán siendo claves en estos días.

Jorge Rey habla de ola de calor cuando la AEMET parece que empieza a darle la razón, no sin antes alertar de lo que nos espera este fin de semana: «Se prevé cambio de tiempo por entrada de circulación atlántica por el noroeste de la Península. Así, se darán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, localmente con tormenta, avanzando de oeste a este y afectando a la mayor parte del extremo norte. Pueden ser intensas en la Cantábrica occidental y, sin descartar que sean localmente fuertes, en el entorno del este del País Vasco y norte de Navarra. Asimismo, se espera nubosidad de evolución diurna en montaña de tercios norte y este, con chubascos y tormentas dispersos, más intensos en tercio oriental. Predominará tiempo estable en el resto del país, con cielos poco nubosos o despejados, además de intervalos de nubes bajas en Alborán y el Ebro. Probables brumas costeras en Alborán, así como nieblas matinales en regiones del tercio norte, persistentes en Asturias y Cantabria. Calima en el este y sudeste peninsulares, Ibiza, Alborán y, tendiendo a retirarse, en Canarias. Se prevé un descenso acusado y casi generalizado de las temperaturas máximas, salvo en litorales con pocos cambios y costa del Sol y norte de Baleares donde aumentarán. No obstante, superarán 34-36 grados en parte de Andalucía, cuadrante sudeste, depresiones del nordeste, Canarias, Ibiza y Mallorca, incluso 40 en valles del sudeste. Las mínimas descenderán en Canarias y oeste peninsular, con pocos cambios en el resto. Se espera que no bajen de 22-24 grados en las zonas anteriores y área mediterránea, incluso 24-26 en zonas del sudeste peninsular y sur de Gran Canaria».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplarán vientos de flojos a moderados en la Península y Baleares, con componente sur en el archipiélago, fachada oriental y nordeste peninsular, variable tendiendo a cierzo en medio Ebro, componente norte en el noroeste tendiendo a noroeste en Galicia y Cantábrico, y oeste en el resto, con intervalos de fuerte de poniente en el Estrecho y, después, en Melilla. Componente norte rolando a alisio en Canarias, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas».