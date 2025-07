Jorge Rey avisa del cambio inesperado que llega a España este fin de semana y la AEMET le da la razón

Avisa Jorge Rey del cambio inesperado que llega a España este fin de semana, la AEMET no duda en darle la razón. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, de la mano de una serie de elementos que serán los que nos acompañarán en estos días. De la mano de una serie de novedades que acabarán marcando una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a ver llegar una importante transformación que acabará siendo la que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a un giro radical de guion, podemos empezar a ver llegar una situación del todo inesperada.

Lo que hemos vivido esta semana puede cambiar por completo ante unos días en los que podemos enfrentarnos directamente a un giro radical en muchos aspectos. Tocará ver qué es lo que nos depara esta situación del todo inesperada que puede acabar siendo clave en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a un destacado cambio radical al que tendremos que enfrentarnos. Antes de hacer planes para este fin de semana, mucho cuidado con lo que está a punto de pasar.

El aviso de Jorge Rey ante lo que llega este fin de semana

Este fin de semana tendremos que estar preparados para un importante cambio de ciclo que puede acabar de plasmarse en una serie de novedades que acabarán marcando una diferencia importante. Sin duda alguna, tocará ver qué es lo que nos debe empezar a preocupar en estos próximos días.

Tendremos que apostar por un giro radical que vamos a ver llegar este fin de semana de una forma que quizás nos sorprenderá. Es hora de ver qué parece que llega a toda velocidad y de lo que un Jorge Rey que se adelanta a todos, ha empezado a hablar. Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de determinados cambios de ciclo.

Estamos a merced de una serie de detalles que pueden acabar marcando unos días en los que el tiempo libre será una realidad. Tendremos que afrontar una situación poco común que nos acabará golpeando de una manera realmente extraordinaria. Los expertos en el tiempo saben muy bien qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas.

La AEMET le da la razón

Las Cabañuelas se adelantan a los mapas del tiempo y ya nos empiezan a preparar para volver a sacar el paraguas. Jorge Rey indica que no debemos confiarnos que, este aumento de las temperaturas que hemos vivido puede tener su antítesis de tal manera que debemos prepararnos para lo peor.

Los expertos de la AEMET dan la razón a este experto: «Se prevé un cambio de tiempo debido a la entrada de circulación atlántica por el noroeste de la Península. Así, se darán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, localmente con tormenta, avanzando de oeste a este y afectando a la mayor parte del extremo norte. Pueden ser intensas en la Cantábrica occidental y, sin descartar que sean localmente fuertes o persistentes, en el entorno del norte de Navarra. Asimismo, se espera nubosidad de evolución diurna en montaña de los tercios norte y este, con chubascos y tormentas dispersos, más intensos en el tercio oriental. Predominará un tiempo estable en el resto del país, con cielos poco nubosos o despejados además de intervalos de nubes bajas en Alborán y el Ebro».

Siguiendo con la misma previsión: «Probables brumas costeras en Alborán, así como bancos de niebla matinales en regiones del tercio norte. Calima en el sudeste peninsular, Alborán y, tendiendo a retirarse, en Canarias.

Se prevé un descenso casi generalizado de las temperaturas máximas, salvo en litorales con pocos cambios y costa del Sol y norte de Baleares donde aumentarán. No obstante, se mantendrán por encima de 34-36 grados en buena parte de Andalucía, cuadrante sudeste, depresiones del nordeste, Canarias y zonas de Mallorca, incluso los 40 en valles del sudeste. Las mínimas descenderán en Canarias y mitad occidental peninsular, con pocos cambios en el resto. Se espera que no bajen de 22-24 grados en el área mediterránea y valles del nordeste, sur y sudeste, incluso 24-26 en zonas del tercio sudeste peninsular y sur de Gran Canaria. Soplarán vientos de flojos a moderados en la Península y Baleares, con componente sur en el archipiélago, fachada oriental y nordeste peninsular, noroeste rolando a sudeste en el medio Ebro, noroeste en Galicia y Cantábrico y oeste en el resto, con intervalos de fuerte de poniente en el Estrecho. Componente norte rolando a alisio en Canarias, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas».

Las alertas estarán activadas: «Descenso casi generalizado de las temperaturas máximas que, no obstante, se mantendrán por encima de 34-36 grados en buena parte de Andalucía, cuadrante sudeste, depresiones del nordeste, Canarias y zonas de Mallorca, incluso los 40 en valles del sudeste. Las mínimas no bajarán de 22-24 grados en el área mediterránea y valles del nordeste, sur y sudeste, incluso 24-26 en zonas del tercio sudeste peninsular y sur de Gran Canaria. Viento de componente norte con rachas muy fuertes en áreas expuestas de Canarias. No se descartan precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el norte de Navarra».