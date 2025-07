Reino Unido lanza la alerta: llega a España el ‘animal más mortífero’ del mundo

Llega a España de forma masiva el animal más mortífero del mundo, Reino Unido lanza una importante alerta que debemos tener en cuenta. Estamos ante una serie de novedades que llegan de una manera sorprendente en estos días en los que quizás debemos empezar a pensar en un destacado cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Es hora de dejar salir determinados detalles que acabarán marcando un antes y un después en estos días.

Los expertos de Reino Unido han querido advertir a los ciudadanos de su país que deciden viajar a España. Aunque no somos conscientes de ello, llega una importante plaga que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo los que marquen estas próximas jornadas que hasta el momento no hubiéremos tenido en consideración. Es hora de apostar con algunos cambios que pueden ser los que marquen estos días de una manera del todo sorprendente, con ciertas novedades que acabarán marcando unos días plagados de acción. Este animal es uno de los más peligrosos del planeta, aunque quizás no lo parezca.

Desde Reino Unido llega esta alerta

Los turistas de Reino Unido llegan con la mirada puesta a un pequeño animal que causa estragos. Aunque nos hemos acostumbrado a él, es uno de los más mortíferos del mundo. Este año está causando estragos dado la gran cantidad de estos animales que veremos.

El año ha sido especialmente húmedo, de hecho, seguimos teniendo unas jornadas en las que el buen tiempo y el mal tiempo se alternan. Con lo cual, estas lluvias especialmente abundantes han acabado siendo un problema para una naturaleza que nos manda un poderoso mensaje.

Tenemos por delante una serie de elementos que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener, con lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por estos cambios que pueden ser significativos. Es hora de alejarnos de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que marque estos días que tenemos por delante y que pueden empezar a afectarnos de lleno.

El ser humano está acostumbrado a convivir con todo tipo de insectos, pero hay uno de ellos, que puede ser uno de los peores. Estamos ante un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas de una manera realmente sorprendente.

Llega a España el animal más mortífero del mundo

Esta temporada el número de mosquitos se multiplica por momentos y acabará siendo uno de los máximos problemas que tenemos por delante. Tocará estar preparados para afrontar un destacado cambio de tendencia que puede ser la que nos acompañe en cualquier momento.

Desde el Instituto de Salut Global de Barcelona nos explican desde su blog que: «Cuando pensamos en animales mortíferos, tendemos a imaginar tiburones o serpientes. Pero el animal que más muertes causa en el mundo, por el número de personas que mata cada año, es con diferencia el mosquito. Aunque las estimaciones varían, algunas fuentes creen que los mosquitos son responsables de hasta un millón de muertes humanas al año, mientras que las serpientes matan a unas 100.000 personas y los tiburones, apenas a diez (los humanos, por cierto, ocupan el segundo lugar detrás del mosquito, causando 400.000 muertes cada año). Es cierto que este diminuto insecto no trabaja solo. Lo que lo hace tan peligroso es su capacidad para transmitir virus u otros parásitos que causan enfermedades devastadoras. Cada año, sólo la malaria, transmitida por el mosquito Anopheles, mata a 600.000 personas (sobre todo niños y niñas) e incapacita durante días a otros 200 millones. Otras enfermedades transmitidas por mosquitos son el dengue, que causa entre 100 y 400 millones de casos al año en todo el mundo; la fiebre amarilla, que tiene una alta tasa de mortalidad; o la encefalitis japonesa, que causa más de 10.000 muertes al año, sobre todo en Asia. Sin olvidar el virus Zika, con sus efectos neurológicos graves y a largo plazo, descritos recientemente en bebés nacidos de madres infectadas».

Siguiendo con la misma explicación: «Las personas expertas advierten de que las previsiones anteriores sobre los efectos del cambio climático en las poblaciones de mosquitos se están haciendo realidad. Desde el año 2000, los casos de dengue se han disparado, multiplicándose por ocho. Ahora se observa su rápida expansión en Europa, Estados Unidos y nuevas zonas de África.

El cambio climático, caracterizado por cambios significativos en las temperaturas, la sequía y los patrones de precipitaciones, puede repercutir de forma compleja en el control y la eliminación de la malaria. Aunque es necesario seguir investigando sobre los efectos directos del cambio climático en la transmisión de la malaria, ya estamos siendo testigos de los efectos indirectos de fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones en los programas contra la malaria. A principios de 2023, el ciclón Freddy, un ciclón excepcionalmente largo y destructivo, azotó Mozambique en dos ocasiones, destruyendo infraestructuras y dejando 198 muertos. Los miembros del proyecto BOHEMIA, liderado por ISGlobal, que estaban llevando a cabo un gran ensayo de malaria en el país, fueron testigos de los impactos inmediatos de este desastre natural en la salud de la población, evidenciados por el pico de casos de cólera y malaria tras el ciclón. En este contexto de convergencia de amenazas biológicas, sociopolíticas y medioambientales, es más importante que nunca ayudar a los países endémicos a aumentar la vigilancia de las enfermedades transmitidas por mosquitos y garantizar una buena I+D de nuevas herramientas paraluchar contra estas enfermedades».