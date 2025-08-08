Deja siempre tu maleta en la bañera del hotel: el consejo de una experta que va a salvar tu viaje

El consejo de una experta puede marcar la diferencia en tu próximo viaje: según explica, el mejor lugar para dejar la maleta al llegar al hotel es la bañera. Aunque a primera vista parezca una recomendación extraña, tiene su sentido, especialmente en los tiempos que corren. Se trata de un pequeño gesto que puede ayudarnos a mantener el control y evitar contratiempos durante la estancia.

Viajar y alojarse en un hotel puede conllevar ciertos riesgos que no siempre tenemos en cuenta. Por eso, algunos expertos recomiendan incorporar nuevos hábitos que contribuyan a hacer del hotel un entorno más seguro y confortable, casi como un segundo hogar. En momentos en los que buscamos descanso y tranquilidad, seguir determinadas pautas puede ser clave.

Los especialistas en viajes insisten en la importancia de cambiar la perspectiva y adoptar medidas que, aunque poco convencionales, pueden resultar muy útiles para garantizar una experiencia más segura y placentera.

El consejo de una experta que va a salvar tu viaje

Lydia Mansel es una experta en viajes que afirma que: «cada vez que hago check-in en un hotel, coloco inmediatamente mis maletas en el baño, lejos de la cama y de las alfombras. De esta manera, mis pertenencias están lejos de los muebles donde suelen esconderse las chinches, reduciendo significativamente las posibilidades de llevarlos a casa».

Esta plaga se ha convertido en un problema en las grandes ciudades, por lo que, habrá llegado ese día en el que tenemos que prepararnos para lo peor en todos los sentidos. Por lo que, tenemos que empezar a pensar en lo que puede pasar en estos días en los que salimos de casa y no sabemos lo que nos encontraremos.

La experta Jackie Rueda nos da algunos consejos para poder viajar ligera y evitar maletas pesadas que quizás no tengan espacio en la bañera o sean más de una.

En verano es pan comido porque la ropa pequeña y ligera no ocupa mucho. Llevo puesto en el avión lo que más abulta. Elijo ropa que combine entre sí para que un mismo cárdigan, un solo bolso, las mismas sandalias y un par de bufandas ligeras vayan bien con todo. Y para que tres “partes de abajo” peguen bien con siete “partes de arriba”.

Vaya a donde vaya llevo solo dos calzados y eso porque si se me cae el desayuno sobre los zapatos me haría falta un back up. La realidad es que a veces estoy un mes con las mismas sandalias o con las mismas botas y no necesito nada más. El secreto es elegir un calzado que te combine con todo, que sea lindo para que no te sientas como un esperpento y que sea supercómodo. Y esto.

Si voy a un clima frío la ropa es gorda. Pero como voy a estar cubierta siempre con el mismo abrigo y un par de sweaters, no importa que repita muchísimo lo otro. Mi ropa se conserva más tiempo limpia porque no sudo. Me cambio las bufandas para no salir idéntica en las fotos, pero en secreto llevo puesto lo mismo una y otra vez.

Llevo ropa interior y blusas para siete días. Al final de ese lapso tengo que lavar. Lavar es el secreto de los viajeros minimalistas. ¿Cómo lavar? Si vas solo a hoteles de lujo detente y no sigas leyendo porque el glamour se nos va a despeñar por un abismo. En Estados Unidos y Canadá nos aseguramos de tener cada cierta cantidad de días un hotel con lavadoras y secadoras que usas con monedas. En Europa tenemos que reservar un Airbnb o un apartamento con lavadora (lo de la secadora es prácticamente imposible) y espacio para tender la ropa. En ese lugar tenemos que estar al menos dos noches para dar tiempo a que la ropa se seque (depende de la humedad del ambiente). Es una logística a la que estamos habituados. Una forma de asegurarte de tener algo limpio y fresco siempre es lavar una blusa y tu ropa interior en la noche al ducharte en el hotel.