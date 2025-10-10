Ni pan con tomate ni butifarra: en este pueblo de Tarragona te pondrás hasta arriba de sushi por 20 euros

Hay un pueblo de Tarragona que recibe visitantes para comer todo el sushi que deseen por sólo 20 euros. Los restaurantes de esta parte del país son increíbles, no sólo por el pan con tomate y butifarra, han entrado también en la era del sushi. Los restaurantes chinos que hace unos años inundaban los pueblos y ciudades, ahora han cambiado y se rinden ante un plato japonés que en casa nos sale más caro que comerlo fuera de ella.

Si compramos el arroz, el salmón y algunos de los ingredientes que lleva, con 20 euros, poco podremos hacer, pero la magia de la restauración hace posible lo imposible. No sólo puedes comer todo el sushi que desees, sino también una buena cantidad de marisco. Lo imposible es posible en este pueblo del norte de Tarragona que se ha convertido en todo un referente ante la llegada de un nuevo modelo de negocio que parece que arrasa en todas las partes del país. Un lugar en el que podrás comer grandes cantidades de comida por un precio de risa.

Ni butifarra ni pan con tomate

Cuando descubrimos la gastronomía de Cataluña nos deleitamos ante una combinación de ingredientes que pueden ser claves y que, sin duda alguna, pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Es hora de aprovechar al máximo cada uno de los ingredientes que tenemos en nuestro poder y lo haremos de tal forma que descubriremos lo mejor de este tipo de alimentos.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de disfrutar en primera persona de una mezcla de ingredientes que puede acabar siendo el que nos va a marcar muy de cerca. El pan con tomate es un clásico que nunca puede faltar y en especial si estamos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Habrá llegado ese momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que podrán convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades y lo hará de tal forma que será lo que nos marcará muy de cerca.

Esta gastronomía que tenemos por delante puede acabar siendo algo distinto, si tenemos en cuenta lo que llega de lejos. Son tiempos de aprovechar al máximo cada una de las modas que implica la restauración.

En este pueblo de Tarragona te pondrás de sushi hasta arriba por 20 euros

La moda del sushi llega hasta los rincones más inesperados de nuestro país. Vivimos tiempos en los que cada euro cuenta y saber que se puede comer bien, es decir, en cantidades, por muy poco dinero, es algo que deberemos tener en consideración.

Por poco más de 20 euros puedes comer hasta decir basta en Oki Wok de Roda de Berà, un pueblo que puedes visitar y quizás dejar atrás el pescado, para deleitarte en un plus de buenas sensaciones y de sabor. Tal y como se presenta este municio en su web: «Roda de Berà es un destino de turismo familiar, con una oferta de ocio y de servicios pensados ​​para el disfrute de todos. Aquí podrás disfrutar de playas de gran calidad (¡certificadas y con bandera azul!), visitar el Roque de San Cayetano, donde encontrarás el Museo de la Radio de Luis del Olmo y el Espai Jujol, además de sus patios andaluces y árabes y restaurantes mediterráneos y heladerías de renombre. También podrás dar una vuelta por el Camino de Ronda y admirar las vistas, mientras caminas hacia la Platja Llarga. Si te apasiona el mar, en el Puerto Deportivo puedes alquilar una embarcación o practicar el buceo, y en la Escuela de Surf, ubicada en el Roc de Sant Gaietà, puedes practicar el surf, paddle surf y kayak. Para visitas culturales, recomendamos el Arco de Berà, declarado el Patrimonio de la Humanidad por la UNSECO, la capilla Mas Carreras, decorada en su interior con ornamentaciones de estilo modernista de Jujol, la Iglesia San Bartolomé y la Ermita de la Virgen. No olvides pasar por la Pedrera de l’Elies, donde en verano se organiza un festival de espectáculos culturales y musicales para todo el público. Complementa tu experiencia con rutas naturales y disfruta de las espectaculares vistas desde la torre de defensa del Cucurull y desde el Mirador Pujol de la Morella. En caso de que necesites comprar comida, ropa, regalos o cualquier otra cosa, tienes a tu disposición una gran oferta de comercios locales».

Además de comer sushi, podemos deleitarnos en este lugar del que descubriremos un extra de buenas sensaciones. Será el momento, de conocer en primera persona todo lo que llega en estos días que tenemos por delante y que quizás nos inviten a viajar un poco más.