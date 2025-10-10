Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Rafael y Adriana quieren abrir los ojos al duque
No van a parar hasta conseguirlo
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 9 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 272 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta forma, los más fieles seguidores de esta ficción han podido ser testigos de cómo Rafael y Adriana se despiden de quien tanto les ha ayudado durante todo este tiempo. Se trata de una situación verdaderamente sorprendente y especial, no cabe duda.
Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo la Casa Grande recibe a un invitado verdaderamente sorprendente y espectacular. Todo ello mientras José Luis y Victoria se convierten, inevitablemente, en protagonistas al no estar pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Por si fuera poco, en la Casa Pequeña, los más fieles seguidores de esta serie diaria que tanto éxito está cosechando en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo el calvario de Luisa continúa su curso. Esto sucede, sobre todo, después de que Tomás no haya tenido reparos a la hora de hacerle otra impactante e inesperada petición. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma.
¿Qué sucede en el capítulo 273 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 10 de octubre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, Luisa se ve absolutamente incapaz de evitar disimular ante Pepa cuando la sorprende con Tomás. Todo ello sin tan siquiera imaginar que la prueba de que lo está ayudando acabará en manos de Alejo.
Estamos ante una situación verdaderamente impactante que va a marcar un gran punto de inflexión en esta tercera temporada que tantas sorpresas nos está dando. Pero no todo queda ahí, puesto que Rafael y Adriana se muestran profundamente decididos a hacer todo lo que está en sus manos para abrirle los ojos al duque respecto a Victoria No van a parar hasta conseguirlo. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)