Quién es Lorenzo Silva: su edad, su pareja y sus hijos

En el panorama de la literatura española actual, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Lorenzo Silva. Nacido el 7 de junio de 1966 en el madrileño barrio de Carabanchel, en el hospital militar Gómez Ulla, nació allí debido a la profesión de su padre, militar del Ejército del Aire. Silva creció en un entorno que marcaría su sensibilidad hacia temas como el deber, la justicia y las instituciones. Su barrio, lleno de militares, le marcó por completo, tanto que la mayoría de sus personajes tienen que ver con los cuerpos de seguridad.

Antes de escritos, decidió que su camino era la abogacía, por eso se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ejerciendo como abogado empresarial desde 1992 hasta 2002, una etapa que le proporcionó un profundo conocimiento del mundo corporativo y humano, elementos que luego impregnarían sus novelas. Su carrera literaria arrancó con relatos y ensayos, pero el éxito masivo llegó con la novela negra. Siendo todavía abogado, en 1997 el éxito le llegó con La flaqueza del bolchevique, que lo catapultó como finalista del Premio Nadal.

Además, este libro fue adaptado al cine en 2003 por Manuel Martín Cuenca, una película de éxito y gran promoción en medio. Solo tres años después, en 2000, conquistó el Premio Nadal con El alquimista impaciente, segunda entrega de la saga que lo consagraría: la serie de los guardias civiles Rubén Bevilacqua –conocido como Vila– y Virginia Chamorro.

Esta pareja de investigadores, nacida en El lejano país de los estanques (1998), se ha convertido en icono de la novela policíaca española. Destaca La marca del meridiano (2012), que le valió el prestigioso Premio Planeta, consolidándolo como uno de los autores más vendidos, con más de dos millones y medio de ejemplares.

Silva no se limita al género negro, también ha escrito novela histórica con títulos como Carta blanca (Premio Primavera 2004), Recordarán tu nombre o la reciente Castellano. También se ha atrevido con la literatura infantil y juvenil con obras como Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia, El cazador del desierto o Los amores lunáticos.

Además de escritor, ha colaborado en medios como columnista, escribiendo para El Mundo, ABC y El País.

La pareja del escritor Lorenzo Silva

Además de vivir en Madrid, su ciudad natal, ha pasado también por Cataluña y ahora está asentado en Toledo. Allí vive junto a la también escritora Noemí Trujillo, su mujer, con la que ha tenido cuatro hijos.