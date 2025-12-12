Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Un regreso trastocará la vida de todos

Valle Salvaje continúa como una de las grandes series de la televisión, confirmando el buen movimiento de TVE programándola cada tarde en La 1, dejando atrás los cambios de programación que la serie sufrió por culpa de La familia de la tele o los eventos deportivos. Ahora, sin cambios que trastoquen los horarios, la serie pasa por uno de sus mejores momentos, gracias a que sus tramas están en un gran momento, como te contamos cada día en Happy FM, como hicimos ayer con el capítulo 313.

En los últimos días, la tensión entre Adriana y Victoria sigue aumentando por culpa de los secretos que guardan, pero que seguro que saldrán a la luz si nada o nadie lo evita. El frente entre Bárbara y Leonardo también sigue abierto, ya que la joven no se rinde y continúa empeñada en comenzar una relación que parece imposible. Él, mientras, decide poner tierra de por medio para enfriar la situación. El drama de esta pareja imposible llega cuando Leonardo rompe también el corazón de Irene, que se entera por Bárbara de que se dieron un beso.

Por su parte, Adriana está dispuesta a desafiar a todos y saltarse las normas para entrar en la prisión y poder hablar con Luisa, que está encarcelada desde hace días. En su conversación habrá una petición de un favor muy complicado de cumplir, además de que la visitante se juega tener problemas si la descubren.

¿Qué sucede en el capítulo 314 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 10 de diciembre?

Para hoy viernes, Bárbara se romperá al darse cuenta de que llegó a desear la muerte de Leonardo, su gran amor, por lo que pasará por un duro momento. Irene, por su parte, confesará a Rafael su próximo deseo, algo que cambiará su futuro para siempre.

Mientras, en la cárcel, Alejo llevará noticias para Luisa, que recibirá una información que cambiará su vida entre rejas. Por último, los espectadores de Valle Salvaje vivirán un inesperado regreso que dará mucho que hablar y que provocará muchas preguntas para todos, pero para descubrir de quién se trata habrá que esperar al capítulo de este viernes.