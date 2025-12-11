Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Leonardo rompe por completo el corazón de Irene

Valle Salvaje continúa con sus grandes audiencias en las tardes de La 1, demostrando que tiene una enorme legión de seguidores que no se pierden un sólo capítulo cada tarde. Hoy, jueves 11 de diciembre, se emitirá el capítulo 313 de la ficción de época que tendrá nuevas tramas de la serie que se pondrán ver a partir de las 17:15 h, aunque también se puede seguir en la plataforma RTVE Play, donde están los capítulos disponibles cada día.

Ayer los espectadores pudieron ver a Adriana tomar la decisión de enfrentarse a Pepa. Un tenso encuentro donde salieron a la luz muchas acusaciones. Pero, no fueron las únicas en vivir un tenso momento, pues, Bárbara y Leonardo también tuvieron una fuerte discusión. La joven está cansada de decirle que no tendrán nada. Su amor es completamente imposible. Pero, pendiente de él también hay otra persona. Una figura que tiene como objetivo unir su destino al de los Gálvez de Aguirre.

¿Qué sucede en el capítulo 313 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 11 de diciembre?

Hoy, Leonardo romperá el corazón de Irene en el momento en el que Bárbara cuenta que se besaron de nuevo. Por lo tanto, es posible que la joven ya tenga clara una decisión sobre su amor, aunque será en estos próximos días cuando lo descubrirá a los espectadores.

Por otro lado, Adriana se saltará todas las normas y decidirá hacer una visita a Luisa, que se encuentra en prisión. Allí no dudará en pedirle un favor muy especial que tendrá que pensar mucho si quiere cumplirlo.

