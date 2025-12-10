Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Adriana toma la decisión de enfrentar a Pepa

Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 9 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 311 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo tras el parón de la emisión del pasado lunes, día ocho de diciembre, debido a la festividad de la Inmaculada Concepción, la serie de época ha retomado su horario habitual cada tarde en La 1, de TVE.

De esta manera, en esta entrega se ha visto cómo el terrible destino de Luisa lleva a Adriana al límite y sufre un desmayo, mientras que Alejo, más desesperado que nunca, se decide a pactar con el mismo diablo. Por último, Dámaso hace una revelación a Mercedes… que la cambiará para siempre.

¿Qué sucede en el capítulo 312 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 10 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Adriana toma la decisión de enfrentar a Pepa. Un tenso encuentro donde saldrán a la luz muchas acusaciones. Pero, no serán las únicas en vivir un tenso momento. Pues, Bárbara y Leonardo también tendrán una fuerte discusión.

Y es que, la joven está cansada de decirle que no tendrán nada. Su amor es completamente imposible. Pero, pendiente de él también hay otra persona. Una figura que tiene como objetivo unir su destino al de los Gálvez de Aguirre. ¿Logrará cumplir su objetivo? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.