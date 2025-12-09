Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Adriana sufre un desmayo por culpa de Luisa

Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 4 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 310 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Irene no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una firme petición a Leonardo. ¿En qué consiste, exactamente? En que, al casarse, deben poner distancia y marcharse lejos del Valle, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

En cuanto al duque, parece que finalmente se ha visto decidido a dar respuesta a Victoria tras su planteamiento. Recordemos que le preguntó qué elegiría, si el ascenso social de su familia o a ella. Parece que José Luis, a pesar de todo, tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere en su vida. En la cárcel, Luisa ha dado el importantísimo paso de confesar a Adriana que el juez se animó a verla. Una situación verdaderamente inesperada que, de una manera u otra, va a dar de qué hablar de forma notable. ¡No es ningún secreto que esta tercera temporada está dando mucho de qué hablar!

¿Qué sucede en el capítulo 311 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 9 de diciembre?

Tras el parón de la emisión del pasado lunes, día ocho de diciembre, debido a la festividad de la Inmaculada Concepción, la serie de época retoma su horario habitual cada tarde en La 1, de TVE.

El capítulo 311 el terrible destino de Luisa lleva a Adriana al límite y sufre un desmayo, mientras que Alejo, más desesperado que nunca, se decide a pactar con el mismo diablo. Por último, Dámaso hace una revelación a Mercedes… que la cambiará para siempre.