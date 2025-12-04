Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Irene hace una impactante petición a Leonardo
Se ha quedado descolocado
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 3 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 309 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, a pesar de todo lo vivido, lo cierto es que Atanasio y Matilde están cada vez más cerca de ver cumplido su sueño. Pero no todo queda ahí, puesto que, a pesar de estas buenas noticias, Matilde no puede evitar sentir mucho miedo ante las posibles consecuencias frente a Victoria.
Es algo que, desde luego, no puede evitar. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo Victoria, remida por las constantes y graves acusaciones por parte de Dámaso, ha dado el importantísimo paso de exigir al duque que se sincere, de una vez por todas, respecto a lo que piensa hacer. Al fin y al cabo, Dámaso les ha amenazado con hacer público el escándalo, y tiene claro que no le temblará el pulso a la hora de dar el paso. ¡No le importan lo más mínimo las posibles consecuencias de sus actos!
¿Qué sucede en el capítulo 310 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 4 de diciembre?
De esta manera tan concreta, los seguidores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Irene ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una firme petición a Leonardo. ¿En qué consiste, exactamente? En que, poco después de casarse, deben marcharse lejos del Valle.
Pero no todo queda ahí, puesto que, finalmente, el duque ha dado una respuesta a Victoria sobre qué elegiría, si el ascenso social de su familia o a ella. En cuanto a la cárcel, Luisa ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una confesión a Adriana, y es que el juez ha ido a verla. ¿Qué es lo que le ha dicho, exactamente? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
