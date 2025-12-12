El PSOE investiga dos denuncias por un presunto acoso sexual y laboral contra el número 2 de Carlos Fernández Bielsa en la Ejecutiva del PSPV de la provincia de Valencia: el también alcalde de la localidad valenciana de Almusafes, Toni González.

Se da la circunstancia de que la responsable de Igualdad en el PSOE de Pedro Sánchez es la también delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. En este caso, hasta el momento, el PSOE no ha adoptado medida disciplinaria alguna contra el también alcalde Almusafes (Valencia) ni, al menos que se sepa, ha trasladado las citadas denuncias ante la fiscalía para que lleve a cabo la investigación.

Toni González no sólo es un destacado dirigente socialista en la provincia de Valencia. Además forma parte también de la Ejecutiva del PSPV valenciano de la ministra Diana Morant. Y es, por otra parte, el presidente de la Asociación de Ciudades Españolas de Automoción. Es más, en el pasado mes de noviembre, Toni González presidió la II Jornada Anual de la Asociación, celebrada entonces en la localidad catalana de Martorell.

En la actualidad, Toni González es, adicionalmente a todo lo relatado, uno de los referentes del denominado sector abalista del PSOE valenciano. Es decir, del sector más próximo al ex secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez y ex ministro, José Luis Ábalos. En la actualidad, se encuentra integrado tanto en la Ejecutiva del PSOE de Diana Morant, como en la de Carlos Fernández Bielsa. Es decir, que ostenta cargo tanto a nivel de Comunidad Valenciana como de la provincia de Valencia, dentro del engranaje socialista.

En este caso, la denuncia la ha presentado también una mujer, que se ha identificado plenamente, esto es con nombres y apellidos, según elDiario.es. Además, según este mismo medio, la mujer ha presentado una segunda denuncia contra el primer edil de Almusafes, por un supuesto acoso laboral, lo que ha precipitado la intervención de la dirección socialista en Ferraz. De momento, el PSOE, como se ha dicho, no ha tomado medida alguna contra el citado alcalde de Almusafes.

La denuncia se ha producido en el tramo final de una jornada en la que el conseller Miguel Barrachina, portavoz del Gobierno valenciano, ha señalado a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y Secretaria de Igualdad del Pedro Sánchez, Pilar Bernabé, en relación al denominado caso Salazar: «Es imposible que haya estado meses presuntamente encubriendo los abusos y el acoso de sus compañeros socialistas a sus compañeras socialistas. Debe ser destituida de inmediato». Miguel Barrachina, además, ha afirmado que la actual secretaria de Organización del PSOE, la también valenciana Rebeca Torró, «debe aportar a la fiscalía y colaborar con la justicia en todo aquello que ella sabe y calla».

El caso Salazar tiene su origen en las denuncias de trabajadoras del propio Partido Socialista por el presunto presunto acoso al que supuestamente las sometía Francisco Salazar, ex alto cargo del propio PSOE y de Moncloa.

Tal como ha publicado OKDIARIO, la formación socialista ha admitido en un informe que las denuncias presentadas por las mujeres que trabajaron bajo las órdenes de Salazar son «procedentes». Sin embargo, el documento del PSOE considera que este tipo de comportamientos sólo es «una falta». Si bien en la rueda de prensa de este viernes en la sede nacional del partido en Ferraz, la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha matizado que «su conducta supone una falta muy grave prevista en los Estatutos Federales y contraria al código de conducta de nuestro partido».

Justo horas después ha saltado este nuevo caso, que supone la primera denuncia por un supuesto caso de acoso dentro del PSOE valenciano. Se da la circunstancia de que el PSOE valenciano es el mismo al que pertenece, también, la actual secretaria de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, Rebeca Torró.